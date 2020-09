Tolima es el nuevo líder de la Liga, tras ganar en Pasto

Deportes Tolima logró el objetivo de llegar al primer lugar de la Liga, después de seis meses sin competir, en el partido que puso al día el calendario del torneo. Venció 1-3 al Deportivo Pasto en el estadio Libertad, a puerta cerrada.

Cabe recordar que este juego, pendiente de la segunda fecha, no se pudo disputar en la última semana de enero, cuando se disputó el resto de la jornada, porque el escenario, que había sido remodelado, no alcanzó a ser entregado.



Pasto fue víctima de su pasividad defensiva y de un mal regreso en el minuto 20, cuando Jaminton Campaz tuvo todo el tiempo y todo el espacio para acomodarse y sacar un remate de larga distancia que no pudo detener el portero Luis Delgado.



Sin embargo, los locales hicieron gala de su virtud para asociarse en el último cuarto de cancha, en una pared entre Cristian Álvarez, Jeison Medina y Jhon Pajoy, que este último convirtió en el gol del empate parcial, a los 35 minutos.



Pero la dicha solo le duró tres minutos a Pasto, porque Juan Fernando Caicedo anotó el 1-2 a los 38, tras un gran pase filtrado de Andrey Estupiñán.



Pasto lo intentó en el remate del primer tiempo, con un remate de Álvarez y un cobro de tiro libre, pero Álvaro Montero, quien todo parece indicar que se queda en el Tolima este semestre, evitó que la primera mitad del partido terminara empatada.



Tolima le dio opciones a Pasto para igualar el marcador en el segundo tiempo, pues cometió varias faltas alrededor de su área, pero el equipo local no aprovechó ninguno de esos cobros para hacer daño.



En cambio, el que sí aprovechó para volver a hacerle daño a Pasto fue Campaz, quien sacó otro latigazo desde afuera del área, tras recuperar una pelota, y anotar el tercer tanto del Tolima, a los 25 de la segunda etapa.



Tolima volvió a ganar en Pasto después de casi 12 años: la última vez fue el 28 de septiembre de 2008 (1-2). Desde entonces había jugado 12 partidos y había sacado nueve empates.

Pasto 1, Tolima 3

Pasto: Luis Delgado (5); Juan Guillermo Arboleda (6), Danilo Arboleda (5), Leonardo Aponte (5), Marvin Vallecilla (5); Camilo Ayala (5), César Quintero (5), Ray Vanegas (5), Cristian Álvarez (6); Jhon Pajoy (6), Jeison Medina (6). DT: Diego Corredor.



Tolima: Álvaro Montero (7); Jonathan Marulanda (6), Sergio Mosquera (6), Ánderson Angulo (6), Junior Hernández (6); Yeison Gordillo (6), Juan David Ríos (6), Andrey Estupiñán (6), Jaminton Campaz (8), Ómar Albornoz (6); Juan Fernando Caicedo (7). DT: Hernán Torres.



Partido: aceptable.



Cambios en Pasto: Féiver Mercado por Quintero (19 ST), Francisco Rodríguez por Vallecilla (20 ST), Éderson Moreno por Pajoy (33 ST), Edis Ibargüen por Vanegas (33 ST) y Esneyder Mena por Álvarez (33 ST).



Cambios en Tolima: Ánderson Plata (5) por Estupiñán (11 ST), Cristian Trujillo por Albornoz (35 ST), Francisco Rodríguez por Caicedo (45 ST) y Luis Fernando Miranda por Campaz (45+1 ST).



Gol de Pasto: Pajoy (35 PT). Goles del Tolima: Campaz (20 PT y 25 ST) y Caicedo (38 PT).



Amonestados: Álvarez (Pasto), S. Mosquera, Ríos, Albornoz, Marulanda, Angulo (Tolima). Expulsados: no hubo.



Figura: Jaminton Campaz (8).



Estadio: Libertad. Asistencia: partido a puerta cerrada. Árbitro: Carlos Betancur (7).