Pasto y Tolima vuelven a competencia y se juegan la punta de la Liga

El fútbol profesional vuelve este domingo a Pasto después de la cuarentena por la pandemia de covid-19. El Deportivo Pasto recibirá al Deportes Tolima, en un juego que, de tener un ganador, entregará al nuevo líder de la Liga.

El juego, que comenzará a las 7:30 de la noche, corresponde a la segunda fecha de la Liga y se aplazó debido a que para los días en que estaba programado, última semana de enero, el estadio Libertad no se había entregado oficialmente tras su remodelación. El partido se verá por Win Sports +.



El técnico del Pasto, Diego Corredor, se ha mostrado optimista por el resultado positivo que le dará una gran oportunidad de estar en la cima de la tabla de posiciones y convertirse en un aliciente para sus dirigidos, además de tener el siguiente partido en calidad de local frente a Jaguares programado para la tarde del domingo 20 de septiembre.



“Estamos contentos de volver a jugar luego de varios meses de no estar en contacto con la gramilla y el balón, esperando que los resultados sean positivos en lo que resta del campeonato, porque en la mira está el de llegar nuevamente a la final”, dijo, a su vez, el capitán Camilo Ayala.



Por su parte, 18 jugadores del Tolima y el técnico Hernán Torres viajaron este sábado a mediodía en vuelo chárter desde el aeropuerto de Flandes. El resto de integrantes del cuerpo técnico lo hicieron en vuelo comercial desde Bogotá.



Durante la semana, la salida de Álvaro Montero fue el tema de atención. El guardameta guajiro expresó su deseo de emigrar al fútbol internacional, pero las propuestas recibidas de Independiente de Argentina y la MLS no llenaron las expectativas del dueño del equipo Pijao, por lo que el arquero de Selección Colombia será de la partida en Pasto.



Después de la para por la pandemia, salieron del Tolima, el zaguero José Moya y el delantero Jorge Ramos rumbo a Santa Fe, mientras que el defensor ecuatoriano Jhon Narváez, el volante Guillermo Celis y el delantero Juan Fernando Caicedo llegaron a reforzar la nómina tolimense, estando en espera el arribo del portero paraguayo Rubén Escobar.



Para este partido en Pasto el técnico Torres no contará con Julián Quiñones, Danovis Banguero, Nilson Castrillón, Guillermo Celis, Carlos Robles, Jhon Narváez y Roger Rojas, por lo que se abrió la posibilidad para los jóvenes: Junior Hernández y Cristian Trujillo.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Luis Delgado, Juan Arboleda, Danilo Arboleda, Gerson Malagón, Marvin Vallecilla, Camilo Ayala, César Quintero, Ederson Moreno, Ray Vanegas, John Freddy Pajoy y Jeison Medina. DT: Diego Corredor.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Jonathan Marulanda, Anderson Ángulo, Sergio Mosquera, Junior Hernández; Juan David Ríos, Yeisson Gordillo, Luis Miranda, Daniel Cataño, Jaminton Campaz; Juan Fernando Caicedo. DT: Hernán Torres.



Ramiro Rosero Arteaga

Guillermo González

Para EL TIEMPO

Pasto e Ibagué

