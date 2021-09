Volvió el 'minuto de Dios': agónico triunfo de Santa Fe en Pasto

Fue un regreso al pasado, a uno glorioso, a los factores que hicieron historia en Santa Fe: en el tercer minuto de reposición, Fainer Torijano le metió la cabeza a un centro de Jhon Velásauez y le dio al equipo de Grigori Méndez el triunfo 0-1 en el estadio Libertad, contra Deportivo Pasto. Volvió el 'Minuto de Dios'.

La victoria mete al equipo que dirige Grigori Méndez de nuevo en la pelea, gracias al trancón de puntos que hay en la mitad de la misma: llega a 10 puntos y queda a cuatro del octavo, cuando aún falta medio campeonato. Y también le permite a Santa Fe subir casillas en la reclasificación: ahora es sexto, con 44 unidades.



Pasaron cinco partidos para que Santa Fe volviera a ganar. No lo hacía desde el clásico contra Millonarios. Y lo consiguió porque al final reaccionó y se dio cuenta de que podía atacar y poner a sufrir al Pasto, luego de muchos, muchísimos minutos de trámite más bien soso.



Santa Fe le apostó a un esquema para resguardarse de los ataques del Pasto: línea de cuatro zagueros, tres mediocampistas de quite, dos extremos y, arriba, el panameño Dinolis. Los rojos aún no contaron con el mundialista Carlos Sánchez, quien será

presentado este lunes.



Con esa idea de juego, Méndez logró neutralizar a Pasto, pero se quedó corto a la hora de buscar opciones de ataque, pues Kelvin Osorio no aparecía mucho y Jersson González, que comenzó retrasado, no pudo asociarse con Dinolis.



Tampoco pudo hacer mucho Pasto, que replicó con un esquema similar, un 4-3 sólido pero sin pegada en el último cuarto de cancha, donde sobró transporte y faltaron remates.



Solo en los últimos diez minutos, los dos equipos, espoleados por la necesidad, se fueron a buscar los arcos contrarios. Y fue Santa Fe el que más se acercó. Poco a poco fue encerrando en su área a Pasto y lo obligó a cometer faltas en el borde de las 18 que no fueron bien aprovechadas, aunque de una de ellas pudo llegar antes el gol de Santa Fe, con un cobro de Kelvin Osorio que generó un rebote del portero Víctor Cabezas. Jorge Luis Ramos, que entró en el segundo tiempo, no supo aprovecharlo.



En la tribuna, los hinchas de los dos equipos se resignaban al 0-0. Los jugadores de Santa Fe no. En el segundo minuto de reposición, Alexánder Mejía recuperó una pelota y abrió el juego hacia Jhon Velásquez. El bogotano lanzó un centro al segundo palo y allí, Torijano metió la cabeza y sentenció el partido. Un triunfo a la vieja usanza de Santa Fe.



