Santa Fe había ocultado sus problemas con puntos en sus dos primeras presentaciones, siempre frente a su público. En su primera salida lejos de El Campín, los rojos dejaron una preocupación enorme.

El equipo comenzó bien y se fue desinflando hasta perder merecidamente, e incluso con un marcador corto, contra un entusiasta Deportivo Pasto, que se impuso por 2-0.

Los rojos, que en el estadio Libertad salieron a la cancha vestidos de negro, hicieron agua en defensa, en la que, además, el técnico Hubert Bodhert no llevó ningún recambio, y no tuvieron la fortaleza mental para sobreponerse a la adversidad luego de hacer un primer tiempo más o menos correcto. El fenómeno se repite, porque ya en el partido pasado, contra el DIM, el entrenador no había convocado ningún zaguero para mantenerlo en el banco de suplentes.

El autogol que acabó con el impulso de Santa Fe



El comienzo del fin para Santa Fe en Pasto llegó en el minuto 5 del segundo tiempo, cuando Daniel Moreno desbordó por la derecha y tiró un centro al área. Julián Millán, uno de los zagueros de mejor rendimiento en Santa Fe, quiso ir al cierre y le metió la punta del zapato a la pelota, que terminó tomando rumbo al arco y descolocando al portero Antony Silva.

Flabio Torres Foto: Archivo / EL TIEMPO



En el intermedio del partido, Bodhert quiso ganar manejo y sacó un extremo, Ever Valencia, para meter otro mediocampista, Kevin Londoño. Pero después del 1-0, volvió a poner un hombre por la banda, Emmerson Batalla, y sacó un volante de marca, Iván Rojas.



Ese cambio tuvo una consecuencia casi inmediata. Pero en contra. De una jugada que era un ataque a favor de Santa Fe, se pasó a un balón perdido y luego a un contragolpe letal, en el que la defensa visitante quedó terriblemente mal parada y en el que Jown Cardona puso a correr al argentino Gustavo Britos, quien ganó en velocidad y definió cruzado para vencer a Silva, a los 19 del complemento. Habían pasado dos minutos desde que Bodhert movió la nómina...

Pasto vs. Santa Fe Foto: Dimayor

El remate del partido para Santa Fe estuvo lleno de imprecisiones, más allá de los intentos del técnico de darle fluidez al equipo cambiando pieza por pieza, Christian Marrugo por Fabián Sambueza y Yeison Moreno por Jersson González. Es apenas la primera derrota de Santa Fe en la Liga, pero lo que mostró en Pasto es preocupante.



