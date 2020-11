A los 40 años, Andrés Pérez sigue corriendo como dos de 20

Cuando Andrés Pérez debutó en la primera división del fútbol colombiano, el 25 de julio de 1999, en el partido entre Cortuluá y Millonarios, cinco de sus compañeros del actual plantel profesional de Santa Fe no habían nacido: Alexánder Porras, Juan Daniel Espitia, Alejandro Moralez, Jersson González y Hollman McCormick. Tampoco otros ¡99 jugadores! inscritos en la actual Liga.

Sin embargo, Pérez sigue corriendo como si aún fuera el muchachito que llegó de Maracaneiros al América de Cali con ganas de ser futbolista profesional. Es el líder dentro de la cancha en un equipo que terminó de primero en la fase todos contra todos y que quiere ayudar a que los rojos consigan su décima estrella.



Le puede interesar: (El VAR, serio protagonista en el clásico América vs. Nacional).



“Somos un equipo muy fuerte, estamos muy motivados, pasamos la página respecto a la eliminación en Copa y estamos preparados para el Pasto”, dijo Pérez en rueda de prensa, el viernes.

Somos un equipo muy fuerte, estamos muy motivados, pasamos la página respecto a la eliminación en Copa y estamos preparados para el Pasto. FACEBOOK

TWITTER

La vigencia de Pérez en el fútbol se puede definir en el siguiente dato: fue compañero de su actual entrenador, Hárold Rivera, en Millonarios, en 2001. Aunque no es el jugador de más edad que juega en la Liga, el mediocampista sigue siendo un ejemplo de profesionalismo.



“Andrés es el mayor de nosotros, pero corre como uno de los jóvenes. Esto ha sido el convencimiento de nuestro trabajo”, dijo Rivera después del partido contra Tolima, en el que Santa Fe alcanzó el liderato.



Ese día, Pérez consiguió su primer gol con la camiseta roja y el DT aprovechó para tomarle del pelo: “De principio a fin tratamos de buscar el gol. En el primer tiempo se nos fue cuando erramos un penalti, pero en el segundo llegó una media distancia de Andrés, que hacía como diez años no marcaba”.



También lea: (Se le escapó al Cali: empató 1-1 con Equidad en Techo).



Y es que hasta eso ha aportado Pérez en esta campaña de Santa Fe. No son muchos los goles que ha conseguido: 22 en 618 partidos, siendo el jugador en actividad con más presencias en la Liga. Y ahora quiere conseguir un nuevo título, para sumarlo al que ganó en el primer semestre de 2015, con el Deportivo Cali. De conseguirlo, sería el quinto campeonato que gana en su larga carrera: con Cali obtuvo una Superliga y una Copa Colombia, y con Millonarios ganó la Copa Merconorte.



El primer paso será la serie de cuartos de final contra Deportivo Pasto, que comenzará este domingo en el estadio Libertad (8:10 de la noche). “Las series en finales son muy rápidas y esperamos plasmar rápidamente nuestro juego en el campo. Esperamos seguir con el mejor rendimiento posible para celebrar un título. Debemos tener mucha atención, efectividad y concentración para lo que viene”, declaró.

Las series en finales son muy rápidas y esperamos plasmar rápidamente nuestro juego en el campo. FACEBOOK

TWITTER

A los 40 años, Pérez entrena y juega como si no tuviera el puesto asegurado. Es el primero en la fila y el líder dentro de la cancha en un equipo que, tras quedar afuera de la Copa Colombia en la Liga, no tiene en mente otra cosa distinta a la estrella. “En este Santa Fe el que entre hará las cosas de la mejor manera. Pasto es un rival que aprovecha su localía, nosotros estamos muy bien físicamente e iremos a jugar para traer el triunfo”, señaló.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc