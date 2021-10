Atención, noticia: ¡ganó el Once Caldas!

Desde la primera fecha de la Liga 2021-II, Once Caldas no había vuelto a ganar y, más bien, comenzó a armar un cadena de desaciertos que lo llevaron al último lugar de la tabla de posiciones. Este jueves, el equipo por fin volvió a sumar tres puntos y logró salir de ese penoso lugar.

El equipo que ahora dirige Diego Corredor venció 0-1 al Deportivo Pasto y, de paso, también rompió la mala racha por fuera de Palogrande: no ganaba como visitante desde el 15 de noviembre de 2020, cuando venció 2-3 al Tolima. Pasaron 16 partidos...



Desde muy temprano, Deportivo Pasto se animó a buscar el pórtico de Gerardo Ortiz. En 2 minutos, Kevin Rendón ya probaba su media distancia y lo hizo con un disparo que pasó muy cerca al vertical derecho del portero.



Pasaron siete minutos cuando los pastusos, nuevamente con Rendón protagonista con un centro desde la derecha, quisieron sorprender ante la llegada de Ray Vanegas; el arquero paraguayo respondió tras el remate a 'quemarropa'.



Sin embargo, cuando más lo intentaba Pasto, llegó el gol del Once Caldas. Sebastián Guzmán sacó un zapatazo muy lejos de la portería y tras estrellar la pelota en el travesaño, Marcelino Carreazo como un cazado de área, apareció para capturar el rebote y poner el 0-1 a los 12 minutos.



En el complemento, el panorama no cambio mucho. Pasto siguió imponiendo sus condiciones y pisó en un par de ocasiones los predios de Ortiz, arquero de selección paraguaya, quien se lució bajo los palos. Hassan Vergara, Alejandro Bárbaro y Kevin Rendón, los más insistentes en el local. Once Caldas tuvo que apelar a remates desde afuera del área, con Harrison Otálvaro y Jesús Murillo, tratando de desestabilizar a Víctor Cabezas ante la falta de espacios.



​Once Caldas subió a la casilla 18, con 9 puntos, y ahora el último de la tabla es el Atlético Huila, que también parece sentenciado al descenso.



