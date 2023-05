¿FUE GOL?

En el @DeporPasto vs @nacionaloficial ocurrió esta acción donde el portero Martínez del Local paró el balón en esta posición, "el único que podría definirla" es el Sistema de Detección Automático de Goles que Colombia no tiene. No se ve el balón. NO veo gol ¿Ustedes? pic.twitter.com/OlPIq6tSOU