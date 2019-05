Pasto y Millonarios no ceden: empatan 1-1 y siguen cabeza a cabeza

Un punto valioso, pero no definitivo, logró Millonarios en su visita al Deportivo Pasto, en Ipiales. Empataron 1-1 en el tercer partido de ambos en el cuadrangular A, en un juego en el que el equipo bogotano comenzó perdiendo, pudo recibir más goles, pero como su rival no lo liquidó, reaccionó, empató y casi gana. Ambos comparten la punta del cuadrangular con 7 puntos, aunque los pastusos tienen un gol de más.

En el primer tiempo, en principio salieron a jugar con precaución, pero fue el Deportivo Pasto el que sorprendió cuando a los cinco minutos en el área chica es derribado Andrey Estupiñán y no duda el central Carlos Betancur en pitar la pena máxima, la que cobra erradamente Henry Rojas, atajada de Faríñez, pero estuvo atento Mariano Vásquez y en una segunda jugada logra abrir el marcador.



Dos minutos después, nuevamente Mariano Vásquez tuvo una segunda oportunidad, en donde Wuilker Fariñez logra con la yema de los dedos desviar el balón y evitar la caída de su pórtico; Pasto arremetió y Millonarios se replegó, para evitar una caída.



En el medio campo se presentaron fricciones y el juez se vio obligado a parar el juego, aunque en algunas ocasiones no atendió el llamado del tercer hombre el antioquieño Elkin Echavarría, por el duelo personal entre Felipe Banguero y Andrey Estupiñán, quien fue el más afectado.



Pasto, bien ordenado, disciplinado, supo contener el accionar de los embajadores, quienes entraron en el juego brusco, con varias tarjetas amarillas y con riesgo de ser expulsados.



Una ligera llovizna empezó a caer al minuto 30 y el campo se volvió difícil, pero Pasto logró superar el bache, cuando Millonarios en una jugada de conjunto llegó con alguna claridad al pórtico de Neto Volpi, quien volvió a demostrar su seguridad en el arco.



En el complemento, desde el reinicio del partido el roce se hizo presente para que Matías de los Santos recibiera una tarjeta amarilla por juego brusco contra Andrey Estupiñán, y el jugador embajador llevó la peor parte al verse obligado a abandonar la cancha e ingresando Breiner Paz.



A los cinco minutos Andrey Estupiñán vio por fuera del pórtico a Fariñez y su tiro que salió desviado, generando una exclamación generalizada a favor de los pastusos.



A los diez minutos Christian Marrugo trató en solitario de sorprender y su tiro salió desviado, para dejar tranquilos a los aficionados.



Cuando Pasto atacó por intermedio de Cardona, luego del cobro de tiro de esquina, vino un contragolpe contundente de Millonarios, para permitirle a Andrés Román, tras centro de Marrugo y cortina de Lassi, conseguir el empate y devolverle la tranquilidad a Jorge Luis Pinto.



Pasto no se desesperó, Millos controló, el partido al minuto 24 bajó de ritmo, los dos equipos trataron de llevarse el punto o la victoria. Apenas ingresó Roberto Ovelar (por lesión de Pérez) a los 27 minutos, de inmediato puso en acción a Volpi, que logró controlar el tiro.



Después del gol del empate, Millonarios mostró un cambio y en varias ocasiones puso en serios aprietos a los pastusos, que se vieron obligados a jugar al pelotazo, sin control alguno, reaccionando por ratos, y los embajadores a generar un juego de enviar el balón a cualquier lugar.



A los 42 minutos Pasto se aproximó con jugadas de tiro libre, Millonarios decidió controlar, estimando que el empate es bueno, pensando en el partido de regreso.



Los aficionados se metieron con el técnico Pinto, a quien no le perdonaron unas declaraciones desafortunadas antes del partido y que criticó la cancha del Municipal de Ipiales



El técnico Jorge Luis Pinto, al término del partido manifestó “nos vamos contentos, Pasto fue superior en el primer tiempo, no vamos a pelear con nadie y Millonarios está para jugar fútbol. Desbaratamos la marcación hombre a hombre y no aprovechamos las ventajas que nos dio, pero sacamos un punto importante y en Bogotá definiremos la clasificación”.



Alexis García el estratega pastuso indicó que: “triste por el resultado injusto, cuando hubo futbol, fue el mejor, Millonarios al verse superado trató de parar el juego, Pasto se comportó como grande y sigo siendo optimista, esperando sacar una ventaja en Bogotá, esperando corregir unas cosas, somos inocentes en el juego, sanos, incluidos los recogebolas”.



Millos sacó un punto valioso. Sigue cabeza a cabeza con Pasto. El otro sábado repiten duelo, pero en Bogotá.

Síntesis

Deportivo Pasto 1 / Millonarios 1



Deportivo Pasto: Neto Volpi (7); Fabián Viáfara (6), Anier Figueroa (5), Geisson Perea (5) y Mairon Quiñonez (7); José Ortiz (7), Daniel Giraldo (7), Henry Rojas (7), Mariano Vásquez (7), Jown Cardona (7), y Andrey Estupiñán (6). DT: Alexis García



Millonarios: Wuilker Fariñez (7); Felipe Román (6), Alex Rambal (5) Matías de los Santos (6) Felipe Banguero (6) Christian Marrugo (5), Jhon Duque (7), César Carrillo (5), David Silva (6) Fabián González (6), y Juan Pérez (6). DT: Jorge Luis Pinto



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Ray Vanegas por Hernán Rojas (21 ST), Gustavo Brittos por Jown Cardona (35 ST), Carlos Daniel Hidalgo por Mariano Vásquez (48 ST).



Cambios en Millonarios: Omar Bertel (6) por Felipe Banguero (00 ST), Breiner Paz (6) por Matías de los Santos (7 ST), Roberto Ovelar por Juan Pérez (27 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Mariano Vásquez (5 PT),



Goles de Millonarios: Andrés Román (12 ST).



Amonestados: Jown Cardona, Geisson Perea del Deportivo Pasto; Felipe Banguero, César Carrillo, Christian Marrugo, Andrés Román, Matías de los Santos, de Los Millonarios



Expulsados: no hubo.



Detalle: Esta vez, la hinchada de Los Millonarios no acompañó al cuadro embajador en masa como en otras oportunidades.



Figura: Wuilker Fariñez



Estadio: Municipal de Ipiales.

Asistencia: 4.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Carlos Betancourt (7).



RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto





DEPORTES