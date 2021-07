Millos, con sus subcampeones, quiere ahora sí ser campeón

Millonarios trata de dejar atrás el dolor de haber perdido la final contra el Tolima, hace apenas 28 días. Unos días de descanso y a barajar de nuevo. En una frase que en su momento ya había hecho carrera en el club, el mejor refuerzo es la continuidad. Y a eso le apunta en el primer partido del campeonato, contra Pasto, como visitante (8 p. m., con señal de Win Sports +).

(Le puede interesar: Bolsa de jugadores: altas y bajas del fútbol colombiano)



Con la misma base del subtítulo del 2021-I, y con la salida oficial de dos jugadores (Fredy Guarín, que igual estaba de licencia, y Juan Camilo Salazar, que se fue prestado a Águilas Doradas), Millonarios no tiene ni un solo refuerzo este semestre. Eso no ocurría desde 2004, cuando el equipo estuvo a punto de desaparecer y tuvo que apelar a sus divisiones menores. Con el avance del campeonato, algunos equipos le prestaron jugadores para que no se viera tan mal, pero, igual, en ese torneo fue penúltimo.

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image



Hoy, la situación es distinta. Alberto Gamero, el DT de Millonarios, le apunta a un escalón más arriba. “Vamos a pelear también la reclasificación, hoy somos primero sacando a Tolima. El objetivo también es estar en una copa internacional. Tenemos que mejorar lo que hicimos la temporada pasada, y la única forma de mejorarlo es ser campeón”, dijo el samario en rueda de prensa.



En los mercados de fichajes suele haber más ruido que movimientos. Y algo que sonó mucho en este receso fue la posibilidad de que llegara Jorman Campuzano, jugador de Boca Juniors que pidió regresar a Colombia por problemas familiares.



“Yo hablé con Jorman Campuzano y es una posibilidad, pero entendemos que es un jugador de alto costo y el mercado en el fútbol colombiano no está para eso. Él quiere, y esa posibilidad no la vamos a desechar. Es una posibilidad, y para nosotros sería bueno”, agregó Gamero.

(Lea además: El América de Osorio inicia con pie derecho y gran victoria)



Una de las buenas noticias es el regreso al plantel de Andrés Felipe Román, después de descartar que tenga un problema cardiaco que le impida jugar al fútbol, tras su fallido paso a Boca.



“Estoy viendo a un Felipe Román muy feliz. No es solo para Millonarios, sino para el FPC. Si él se pone a nivel, puede dar una mano, incluso en la Selección. Su regreso va a ser muy importante para él, para nosotros y para el fútbol colombiano. El equipo sintió su regreso, y eso nos va a favorecer”, señaló Gamero.



Por su parte, el capitán del equipo, Mackalister Silva, renueva la ilusión. “Mientras el soñador siga de pie, el sueño sigue vivo, y nosotros tenemos que tener eso como base para seguir y tener una buena oportunidad, la única forma de tener una revancha de la final es trabajando para volver a ella. Ya le hicimos el duelo necesario a lo que dejamos de conseguir, viene una nueva oportunidad”, concluyó.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Jugadora colombiana envía contundente mensaje a James y Ospina



-James, titular de Rafa Benítez en amistoso de pretemporada



-La Dimayor rechaza amenazas a dirigente del fútbol colombiano