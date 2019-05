Pasto vs. Millos: ¡en juego el liderato y el futuro finalista!

El local, Deportivo Pasto, es uno de los equipos que mejor han rematado la Liga, y eso no es poco cuando se habla de un sistema de campeonato que premia al de mejor remate, y no al de más regularidad. El visitante, Millonarios, ha rendido, incluso, mejor por fuera de Bogotá que en El Campín. Con dos victorias para cada uno en el comienzo de los cuadrangulares semifinales, el duelo de esta tarde, en Ipiales (2 p. m., con señal de Win Sports), se podría convertir en el juego clave para el futuro de ambos en la Liga.

Hoy, Deportivo Pasto es el líder del cuadrangular, con seis puntos y un tanto más que Millonarios en la diferencia de goles. “Vine por un sueño y lo estoy cumpliendo, dándoles alegría a este pueblo, a la región, y a medida que pasan los partidos encuentro un equipo unido, entienden lo que yo quiero”, dijo el técnico del Pasto, Alexis García, que construyó un equipo que tal vez no es vistoso, pero que sabe defenderse y con eso ha complicado a muchos. Incluido Millonarios.



Justamente en Ipiales, el pasado 23 de marzo, Millonarios vivió los 90 minutos más duros del semestre. Jugó mal, no creó opciones de gol, y perdió bien. Jorge Luis Pinto, el técnico azul, tiene clara la dificultad del rival.



“Es duro, exigente, esperemos que el ambiente sea provechoso para el fútbol allá, que no haya intranquilidad, que la cancha la hayan podado al menos, y reconocemos que Pasto está en un buen momento. Iremos a buscar el triunfo”, dijo Pinto tras el partido que Millonarios le ganó 1-0 al Unión Magdalena el miércoles en El Campín.



Ese duelo de hoy tendrá revancha dentro de ocho días en Bogotá. Pero el que gane esta tarde podría poner tierra de por medio de cara a la final, en especial si el ganador es Millonarios, que tendría dos juegos en su estadio y con su gente para asegurar el paso a la final. A Pasto solo le quedaría un duelo en Ipiales, pero si gana, tiene derecho a

ilusionarse.

El duelo táctico

Deportivo Pasto:

1. Es un equipo que sabe defenderse y le apuesta a eso. Es versátil: puede jugar con cuatro zagueros y con línea de tres. Apuesta a la efectividad. Busca un gol y lo defiende.



2. Aunque intenta aprovechar la salida de los laterales, ataca más Viáfara que Quiñones, un central convertido en marcador de punta y que vuelve a su puesto original cuando juegan con tres zagueros.



3. Pasto no tiene un delantero en punta. Vanegas o Vázquez cumplen la función de falso ‘9’ para permitir la llegada de los volantes a posición anotadora.





Fortaleza



Su defensa. Apenas recibió 15 goles en la Liga. Aunque a veces pega mucho (es el equipo con más amarillas en la Liga, 75), arma un esquema de seguridad difícil de romper.



Debilidad



Le cuesta hacer goles. Lleva 23 en 22 partidos. Al no contar con un artillero, le apuesta a compensar ese defecto con las virtudes defensivas.

Millonarios

1. Millonarios ha encontrado mucho equilibrio. Tiene la mejor delantera del campeonato (33 goles anotados) y la segunda mejor defensa (16 recibidos). Los dos volantes de primera línea se complementan para apoyar en las dos funciones.



2. Juega con dos extremos que le dan habilidad, llegada al arco y gol. Mackálister Silva se reinventó con Pinto y se volvió jugador clave del equipo.



3. Aunque al comienzo hizo dudar a los hinchas, González Lasso se volvió importante para el equipo, no solo como rematador, sino como apoyo para los mediocampistas.



Fortaleza



El equilibrio que ha mostrado el equipo entre defensa y ataque. Es atrevido y propositivo, incluso jugando como visitante.



Debilidad



A veces los dos volantes de marca se adelantan mucho y dejan un espacio entre ellos y los zagueros centrales, que un ataque veloz puede aprovechar bien.

Las cifras

Pasto local



11 partidos



6 triunfos



4 empates



1 derrota



13 goles marcados



6 goles recibidos



Millonarios visitante



11 partidos



6 triunfos



3 empates



2 derrotas



13 goles anotados



7 recibidos

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Neto Volpi, Anier Figueroa, Geisson Perea, Mairon Quiñonez, José Ortiz, Daniel Giraldo, Henry Rojas, Mariano Vásquez, Andrey Estupiñán y Jown Cardona. D.T: Alexis García.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Román, Matías De los Santos; Álex Rambal Felipe Banguero, Jhon Duque, César Carrillo, Davis Silva; Cristian Marrugo, Juan Pérez y

González Lasso. DT: Jorge Luis Pinto.



DEPORTES



RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto​