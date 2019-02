Pasto va por su primera victoria en el campeonato: enfrenta a Jaguares

Este domingo después de las dos de la tarde, nuevamente el estadio Municipal de Ipiales, será el escenario para el tercer partido en calidad de local, que el Deportivo Pasto disputará con Jaguares de Montería, con el sueño de ganar el primer partido y los tres puntos que son importantes para las aspiraciones de mantenerse entre los equipos de primera categoría.

En la presente semana, el cuerpo técnico dividió el equipo, el primero se desplazó a Cali para jugar en la Copa Colombia con la dirección de Carlos Alberto Valencia y el segundo se quedó en Pasto bajo la responsabilidad de Alexis García.



Pese a la derrota sufrida en el estadio Alfonso López, en donde el Atlético Bucaramanga derrota al equipo pastuso por la mínima diferencia, aún existe el optimismo, no solo en el cuerpo técnico, sino en un amplio sector de los aficionados y la prensa deportiva, confiando que, a partir del domingo, podría enderezar el camino difícil que ha emprendido en el inicio del campeonato.



De otra parte, entre los aficionados el resultado logrado por el segundo equipo en la Copa Colombia, al derrotar al Atlético de Cali, con goles de Gustavo Britos y John Sánchez, trajo un hálito de esperanzas para el partido del domingo, esperando que varios de los jugadores que hicieron parte, sean tenidos en cuenta para el compromiso contra Jaguares de Montería.



Alexis García, el director técnico pastuso, sigue insistiendo en que el equipo está en construcción y el partido jugado contra Bucaramanga, ha mejorado en un alto porcentaje, donde no mereció perder, al poner las condiciones, pero no pudo concretar, esperando que ante Jaguares, se pueda mejorar y conseguir el primer triunfo en calidad de local.

Jaguares espera demostrar su 'paternidad' sobre el Pasto

Aunque Jaguares no ha sumado puntos en las últimas dos fechas de la Liga I 2019, lo que se pretende para esta nueva jornada que se viene (la #5) en la que visitará en el estadio Municipal de Ipiales, Nariño, a Deportivo Pasto, es mantener la hegemonía ante el rival de turno.



Cordobeses y nariñenses se medirán el domingo 17 de febrero a partir de las 2:00 de la tarde y para este encuentro el conjunto de Montería buscará un sexto triunfo ante los pastusos.



En ocho ocasiones se ha disputado este duelo en Liga y el saldo está a favor de los sinuanos que han ganado cinco, los pastusos dos y una igualdad. Aunque los cordobeses tienen la ventaja en esta serie, el último partido en el que midieron fuerzas, Deportivo Pasto ganó 2-0 en Montería, el 30 de septiembre del año pasado. Los goles en ese triunfo fueron de Darío Rodríguez y Adrián Estacio.



Cabe anotar que los pastusos no andan bien en este inicio de temporada en la que son penúltimos en la tabla de posiciones, en la que tienen solo dos puntos, producto de dos empates y ajusta dos caídas.



Por su parte, Jaguares se ubica en la octava casilla con seis unidades. En torno a novedades en la plantilla, el cuadro monteriano tendrá el regreso del defensor paraguayo Delio Ojeda, quien fue expulsado en el revés 1-0 ante Nacional en Medellín (fecha 3).

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Neto Volpi, Mairon Quiñonez, Yossimar Quiñonez, José Ortíz, Fabián Viafara, Daniel Giraldo, Ederson Moreno, Mariano Vásquez, Andrey Estupiñán, Sebastián Acosta y Carlos Daniel Hidalgo.

D.T.: Alexis García.



Jaguares: Roque Cardozo; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Leonardo Escorcia, Jesús Murillo; Fabián Mosquera, Jhon Mosquera; Pablo Rojas, Harrison Mojica, Mauricio Cortés y Rafhael Oliveira.





