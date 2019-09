Pasto vuelve a ganar mientras espera por su nuevo técnico

Con goles de Kevin Rendón y Ray Vanegas a los pocos minutos del segundo tiempo, el Deportivo Pasto volvió a ganar en casa, 2-1 al Cúcuta Deportivo y se acerca al grupo de los ocho, para seguir siendo protagonista en la Liga II. El descuento estuvo a cargo de Carmelo Valencia.

El encuentro podría ser el último del interinato de Jairo Enríquez al frente del Deportivo Pasto, pues el club tiene lista la contratación del ecuatoriano Octavio Zambrano, quien dirigió al Pereira, en la B, y que llevó al Medellín a la final de la Liga 2018-II.



En el primer tiempo, los dos oncenos tuvieron grandes oportunidades de abrir el marcador, pero la falta de tranquilidad y puntería de los atacantes de cada equipo ahogó los gritos de gol entre los escasos aficionados asistentes al Municipal de Ipiales.



A los 28 minutos, el Cúcuta tuvo en Brayner García un ángel salvador, cuando en una acción rápida apareció milagrosamente para evitar el gol del panameño Roomesh Ivey, quien ya había dejado en el camino a la defensa y al portero Juan Camilo Chaverra.



Para el segundo tiempo, el Pasto sale con ímpetu ganador y en el primer minuto, Geisson Perea recuperó un balón e hizo el pase profundo para que Kevin Rendón batiera a Chaverra y abriera el marcador a favor de los pastusos.



A los cuatro minutos, Ray Vanegas aumentó el marcador, luego de que Chaverra no pudiera detener un tiro fuerte de Ivey. El atacante estuvo en el lugar preciso para tomar el rebote y conseguir el segundo tanto.



Cúcuta no se rindió y a los 18 minutos, un tiro fuerte que no pudo detener Carlos Bejarano, fue aprovechado por Carmelo Valencia, para conseguir el descuento.



El gol del Cúcuta le sirvió de motivación y por momentos hubo desespero en el equipo pastuso, se que encerró y dejó que Cúcuta se apoderara del balón.



Esto declaró, al final del partido, el técnico del Cúcuta, Guillermo Sanguinetti.

En principio sabemos cuál es el objetivo, no descender. Esperamos salir de la zona difícil. Las primeras opciones las tuvimos, pero no logramos convertir. Nos vamos con las manos vacías. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, este fue el análisis del juego por parte de Jairo Enríquez, entrenador del Pasto:

El partido se jugó bien, se trató de solucionarlo desde el primer tiempo. Fue un juego de ida y vuelta, difícil en unos momentos, pero se logra un importante triunfo. Se controló el partido. FACEBOOK

TWITTER

Pasto 2, Cúcuta 1

Pasto: Carlos Bejarano (7); Fabián Viáfara (6), Geisson Perea (6), Carlos Henao (6), Henry Rojas (6); Kevin Rendón (7), Camilo Ayala (6), Julián Guevara (6), Daniel Hernández (6), Roomesh Ivey (6), y Ray Vanegas (7). DT: Jairo Enríquez.



Cúcuta: Juan Chaverra (7); Diego Sánchez (5), Brayner García (6), Javier López (6) y Henry Obando (5); Alexis Hinestroza (5), Jhon Hernández (6), Harrinson Mancilla (6) Luis Miranda (6); Carmelo Valencia (5) y Andrés Sarmiento (5). DT: Guillermo Sanguinetti.



Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: Daniel Rojano por Guevara (20 ST), Felipe Ponce por Hernández (22 ST) y Wilfrido de la Rosa por Rendón (35 ST).



Cambios en Cúcuta: Jhonatan Agudelo (6) por Jhon Hernández (7 ST), Christian Mina por Sarmiento (17 ST) y Diego Chica por Hinestroza (30 ST).



Goles de Pasto: Rendón (1 ST) y Vanegas (4 ST). Gol de Cúcuta: Valencia (18 ST),



Amonestados: Geisson Perea, Kevin Rendón, (Deportivo Pasto), Carmelo Valencia, Andrés Sarmiento, Harrinson Mancilla, (Cúcuta).



Expulsados: no hubo



Figura: Ray Vanegas (7).



Estadio: Municipal de Ipiales. Asistencia: 1.500 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Gustavo Murillo (6).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Ipiales