Pasto sigue imparable: ahora venció al América en Ipiales

Un gol de Andrey Estupiñan, a los pocos minutos de haberse iniciado el partido, fue suficiente para que el Deportivo Pasto derrotara al América de Cali, en un partido intenso, donde los americanos no supieron entender el esquema de los pastusos, que lograron un segundo triunfo en línea en los cuadrangulares, para mantenerse en el liderato del grupo A y hacer soñar a una afición que sufrió mucho en los campeonatos anteriores.

En el primer tiempo, el Deportivo Pasto con la confianza de jugar en casa y la tranquilidad de haber conseguido un importante resultado en Santa Marta, sale a la cancha y logra desesperar a un América que buscaba el triunfo en Ipiales, siendo sorprendido muy temprano cuando a los 7 minutos Andry Estupiñán logra el primer tanto a pase magistral de Jown Cardona, quien lo ve solo y le permite conseguir el gol, para imponer su autoridad en el sur de Colombia.

A los doce minutos, nuevamente el Pasto llega en bloque y Mariano Vásquez, cuando ya estaba vencido Bejarano, no logra concretar y pierde la oportunidad de aumentar el marcador.



América luce desordenado, sintiendo el efecto de la altura, en donde varios jugadores se limitaron a correr muy poco y dejando que el balón corra, y a los 32 minutos el Pasto, dueño del terreno, llega con facilidad al pórtico de Bejarano, teniendo Andrey Estupiñán otra oportunidad luego de recibir un pase perfecto de Mariano Vásquez.



La figura internacional de Fernando Aristiguieta no fue lo que los aficionados esperaban y su actuación en el primer tiempo no fue la mejor, al punto que los hinchas del América quedaron mudos. En la zaga los reclamos no se hicieron esperar entre Luis Paz y Juan Segovia, quienes se reclamaban mayor concentración, ante la arremetida de los pastusos, para terminar los americanos pidiendo tiempo. Además, fue expulsado William Zapata, delegado de campo, por reclamar al juez central Mario Herrera.



En el segundo tiempo, América inicia atacando y a los segundos de reiniciado el partido ya tuvo acción Neto Volpi, corrigiendo el error de Anier Figueroa y quien por poco convierte un autogol.



Los dos equipos salieron con deseos de ganar el partido, encontrando a un América que a los diez minutos reacciona, pero se encontraron con Neto Volpi bien seguro; Pasto reacciona y obliga al América a replegarse, tratando se sorprender en contragolpe.



El ingreso de Ray Vanegas le dio otro aire, cuando ya casi terminado el partido, de cabeza tuvo la intención del segundo gol y obliga a Bejarano a esforzarse para evitar la segunda caída de su arco.



Pasto siguió atacando y América se dedicó a defenderse.



El técnico del conjunto americano Jeisson González, al terminar el encuentro, manifestó estar preocupado por una posición incómoda, buscaba un resultado positivo y el árbitro dejó que pasaran las cosas, esperando recuperar los doce puntos que aún están en juego y se lamentó que apenas lleva 14 entrenos, 28 días de haber asumido el compromiso de orientar el equipo y remató que el que gana es el que goza.



Alexis García, el estratega pastuso, manifestó que vino con un sueño de darle alegrías a la región y encontró un grupo de trabajo que responde a su sueño, con aspirar a llegar hasta la final, dejando una satisfacción. América nos llevó a defendernos, logramos entender su estrategia y logramos presionarlos en contragolpe.



Como detalle del encuentro se puede indicar que el estadio no se llenó y quienes se quedaron con la boleta fueron los revendedores y nuevamente los seguidores del conjunto escarlata volvieron a protagonizar desmanes en las afueras del estadio.



El metense Mario Herrera encargado de impartir justicia se equivocó en el segundo tiempo en el manejo del partido, lo que generó el reclamo de los dos bandos.

Síntesis

Deportivo Pasto 1 / América 0



Deportivo Pasto: Neto Volpi (8); Fabián Viáfara (6), Anier Figueroa (6), Geisson Perea (6) y Mairon Quiñonez (6); José Ortiz (6), Daniel Giraldo (6), Henry Rojas (6), Mariano Vásquez (6), Andrey Estupiñán (7), y Jown Cardona (6). DT: Alexis García



América: Carlos Bejarano (7); Daniel Quiñonez (5), Marlon Torres (5) Juan Segovia (5) Cristian Flórez (5) Luis Paz (5) Yesus Cabrera (5) Carlos Sierra (5), Jhonier Viveros (6), Fernando Aristeguieta (5), y Misael Riascos (5). DT: Jersson González



Partido: bueno

Cambios en Deportivo Pasto: Eder Castañeda por Henry Rojas (16 ST), Ray Vanegas por Mariano Vásquez (32 ST),



Cambios en América: Jeison Medina (6) por Yesus Cabrera (5 ST), Luis Sánchez por Jhonier Viveros (22 ST), Daniel Buitrago por Daniel Quiñonez (35 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Andrey Estupiñán (7 PT),



Goles América: no tuvo.



Amonestados: Daniel Giraldo, Mariano Vásquez, del Deportivo Pasto; Carlos Sierra, Luis Paz, Fernando Aristiguieta, de América



Expulsados: William Zapata, delegado de campo de América



Detalle: Las edificaciones aledañas, se convirtieron en tribunas auxiliares para aficionados que no tuvieron para pagar la boleta.



Figura: Neto Volpi



Estadio: Municipal de Ipiales. Asistencia: 5.500 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Mario Herrera (6).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Ipiales