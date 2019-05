Pasto, a mantener su paso firme; América, a reivindicarse

Luego del brillante triunfo conseguido en calidad de visitante y ante la sorpresa de todos, el Deportivo Pasto volverá a estar a la altura de Ipiales, sede alterna del equipo nariñense, que este miércoles en la tarde, será testigo de la hazaña del equipo de Alexis García, quien rompió la tranquilidad de los grandes, para volver a meter a un onceno “chico” como los grandes del fútbol profesional colombiano.

Alexis García ha indicado que el partido contra Magdalena lo supo controlar, rompiendo la defensa, saliendo bien la estrategia, respetando el proceso que tiene y manteniendo el compromiso con base a la familiaridad de los jugadores, seres humanos con el propósito claro de llegar donde quiere.



El estratega nariñense espera que el partido contra América sea el nuevo paso para seguir en el día a día, tratando de corregir los errores y evitar como el presentado contra Magdalena, cuyo gol llega en pelota quieta y en descuido de los jugadores, situación que no debe presentarse en los partidos restantes.



La primera ausencia será la de Camilo Ayala, el capitán, quien se ha convertido en un verdadero mariscal de campo, obediente de la orden impartida desde el banco y que es aceptada por sus compañeros de batalla, demostrando coraje y valentía a pesar del problema muscular que registró en los minutos finales del partido contra Magdalena en Santa Marta y al final ser elegido el jugador del partido. Se pierde el resto de los cuadrangulares por determinación de los galenos, quienes le dan una incapacidad de 20 días. El cuerpo médico en cabeza del doctor Omar Benavides le dio de alta a Edson Moreno, quien queda en manos del técnico Alexis García decidir si va como titular,



El onceno pastuso permaneció en Bogotá y tan solo este martes se trasladó a la sede del compromiso crucial, que, de acuerdo a los estimativos, el equipo de Alexis García podría llegar a nueve puntos, de ganar los dos de local seguidos y esperar unos resultados en la visita a Bogotá y Cali, en donde espera estar pendiente del último partido contra Magdalena en Ipiales.



Las autoridades tomaron medidas extremas por la visita de los hinchas americanos, para tratar de evitar los desmanes cerca al escenario deportivo.

América, por la recuperación

Luego de la derrota 1-2 frente a Millonarios en la primera fecha, América de Cali está obligado a una victoria este miércoles (2:30 p.m.) frente al Deportivo Pasto, en Ipiales, para recomponer el camino en el cuadrangular A de la Liga Águila I-2019.



Pese a que apenas es su segunda salida, en un torneo corto no se pueden dar ventajas y el inicio resultó desalentador, por lo que un nuevo revés terminaría de complicar las aspiraciones a futuro del conjunto que dirige Jerson González. Aparte, el local viene de superar 1-3 al Unión Magdalena y sueña con otro triunfo en aras de seguir firme hacia la conquista de un cupo a la final.



El cuadro rojo se desplazará este mismo miércoles a vía chárter a las 9:00 a.m. y espera regresar a las 5:00 p.m., para alistar el compromiso de la tercera jornada en Santa Marta.



En cuanto a la probable formación, es claro que Cristian Flórez reemplazará como lateral izquierdo a Héctor Quiñones, cuya lesión real e incapacidad se conocerían antes del juego con los nariñenses, ya que los galenos escarlatas debían esperar 72 horas el proceso de desinflamación de la pierna y allí sí acudir a las pruebas radiográficas.



De resto, será el mismo grupo que enfrentó a Millonarios, pero al que se le exigirá que ponga la pelota más al piso y la conserve para provocar el desespero de un rival que saldrá con todo a asegurar una victoria, acompañado de su público.



Pasto cuenta en el sector medular con Mariano Vásquez, Sebastián Villota y Jown Cardona, hombres que se han acoplado bien a lo que pretende Alexis García, y habrá que cortar ese circuito para desconectar el andamiaje de los ‘volcánicos’. Posteriormente, a partir de recuperar el balón hacer que Yesus Cabrera, Misael Riascos y Johnnier Viveros produzcan juego para que Fernando Aristeguieta recupere su protagonismo, tanto a ras de piso como en el juego aéreo.



El arquero Carlos Bejarano señaló que “a pesar de que el equipo luchó ante Millonarios, nos faltó fútbol de circulación, pero esto apenas está empezando. Ipiales es una plaza difícil, ante un rival que viene de ganar y no va a ser sencillo para nosotros. Quedan cinco finales importantes que si las ganamos, seguramente vamos a estar en la disputa por el título, tenemos que mejorar sí o sí y obviamente este miércoles es una obligación ganar”.



Por su parte, el defensor argentino Juan Pablo Segovia sostuvo que “lo único que queda es levantar la cabeza rápido y ganarle a Pasto es una tarea prioritaria para tener otra vez chance. Debemos tener un poco de claridad para terminar las jugadas, tenemos con qué, lo hemos demostrado y vamos a ir a sacar los tres puntos porque es fundamental, estamos obligados”.



En tanto, el venezolano Fernando Aristeguieta considera que se debe corregir lo que se hizo mal ante Millos y seguir para adelante. “Hay que ir a tratar de hacer nuestro juego, adaptándose a esas condiciones, son partidos más lentos, de menos transiciones, pero el equipo este semestre ha ido dos veces y ha sacado cuatro puntos, y ahora volveremos con ese objetivo de sumar tres allá”.



Los últimos dos compromisos de América en Ipiales han reportado buenos resultados: un empate 1-1 en el cierre del todos contra todos, con un onceno emergente, y un 0-2 en la Copa Colombia para sacarle la ventaja que necesitaba en su objetivo de clasificarse primero a la siguiente fase.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Neto Volpi, Fabián Viáfara, José Ortiz, Geisson Perea, Mairon Quiñonez, Mariano Vásquez, Ederson Moreno, Daniel Giraldo, Jown Cardona, Ray Vanegas, Andrey Estupiñán.



América: Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Cristian Flórez; Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Johnnier Viveros, Yesus Cabrera, Misael Riascos y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Jerson González.



Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO

Pasto



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces