¡Atención! Partido Pasto vs. América sufre una modificación

Dimayor confirmó que el partido entre Pasto y América, de cuartos de final de la Copa Colombia, a jugarse este jueves, cambió de horario y se disputará a las 7:45 de la noche.

"Nos permitimos informar la modificación en el horario del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2020, entre Deportivo Pasto vs América de Cali, por solicitud de nuestro canal licenciatario", precisó la entidad.



Le puede interesar: (Estas son las cifras de Reinaldo Rueda como entrenador)



El otro jugo de la jornada, Tolima vs. Nacional, fue aplazado debido a que las autoridades de Armenia no prestaron en estadio Centenario para evitar aglomeraciones de hinchas.



Además, como todo el país, la ciudad pasa por un momento difícil en cuando a las cifras de contagios por el nuevo coronavirus.