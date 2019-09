Pasto vence al Once Caldas y sueña con la clasificación

Con gol de Ray Vanegas a los 41 minutos de la primera parte, el Deportivo Pasto le gana el segundo clásico del año al Once Caldas, en un partido que, en los 45 minutos iniciales, la iniciativa fue del conjunto nariñense y en el segundo tiempo, los dos oncenos se enredaron generando el juego en el medio campo, para bajar de intensidad. Con el triunfo pastuso, empieza a soñar en estar entre los 8 del campeonato.

En el primer tiempo, empezó a dominar el Once Caldas, pero se encontró con un Deportivo Pasto bien ubicado, concentrado, que poco a poco lo fue arrinconando hasta obligarlo a defenderse y tratar de superar la crisis mediante jugadas en contragolpe, las cuales fueron controladas por los dirigidos de Alexis García.



El primer anuncio de la presión pastusa se registra a los cuatro minutos, cuando le es anulado un gol legítimo a Andrey Estupiñán por un fuera de lugar que no existió.



El conjunto albo, se salvó a los 15 minutos, cuando el juez central el vallecaucano Carlos Betancur dejó de pitar un penal, cuando es derribado Andrey Estupiñán por parte de Miguel Nazarit, al tratar de impedir el arribo del ágil pastuso; el central se quedó a la espera del apoyo de Javer Motta, el juez de línea quien no levantó la banderola indicando la falta, para generarse un reclamo airado de los aficionados.



El Pasto es una tromba, a los 36 minutos, en dos ocasiones consecutivas, Sergio Román salvó a su equipo ante los potentes tiros pastusos, como el registrado a los 40, cuando Carlos Henao en cobro de tiro libre, obligo al arquero caldense a enviar el balón a un tiro de esquina, pero a los 41 minutos, el capitán Camilo Ayala envía un balón para que Ray Vanegas en un dominio del esférico, logró batir a Sergio Román, quien ya no pudo detener y ver como cae su pórtico.



Un minuto antes Elvis Mosquera logra desviar el balón a tiro de esquina, jugadas similares le toco esforzarse para evitar los goles.



En el complemento, el Once Caldas toma la precaución y el estratega Boodhert envía a la cancha con un esquema de 4-4-2, recurriendo al contragolpe, para tratar de sorprender a los pastusos, quienes salen una vez más con la concentración y evitar inconvenientes.



A los cuatro minutos, sale por unos segundos Camilo Ayala, con una ligera molestia en su pierna derecha, pero luego se reintegra para apoyar a los compañeros.

A los cinco minutos Carlos Daniel Hidalgo recupera un balón en el medio campo y le envía a Andrey Estupiñán a quien le faltó tranquilidad para impactar.



Desde los diez minutos, el partido decae en emociones. Pasto controla y Caldas se desespera por el empate, desarrollándose el juego en el medio campo, con jugadas que no generan ningún tipo de emociones. Pasto se relaja y el Caldas empieza a tomar el control del partido.



Pasto vuelve a reaccionar y consigue que el equipo caldense se repliegue y en los minutos finales, es el Once que trata de llegar al pórtico de Carlos Bejarano, y en una reacción de Julián Guevara, obliga a Sergio Román a estirarse para evitar el segundo gol.



Cerca de medio centenar de hinchas caldenses, de la barra “Holocausto Norte 1998”, acompañaron al equipo en el estadio Municipal de Ipiales, en una fría tarde.

Hubert Boodher, el técnico del Once Caldas, al terminar el partido manifestó: “El balance no es bueno, el equipo no jugó a nada, las variantes le dan un cambio, pero pudo haber recibido varios goles, afortunadamente tuvo la suerte con su arquero Román. El equipo no mostró carácter, no tuvo personalidad y que es aprovechado por el Pasto. Los cambios me dieron un respiro”.



Alexis García, el estratega pastuso, dijo que: “Nos pararon el juego por las faltas, el primer tiempo fue espectacular, con un gol legítimo, un penal no pitado, donde el resultado fue mentiroso y el equipo jugó con pundonor, en el primer tiempo pudo haber terminado con varios goles y no se dieron. El fútbol es así, hubo opciones de gol y faltó definir”.



El vallecaucano Carlos Betancur, encargado de impartir justicia, no fue afortunado en el control del partido, al anular un gol y no pitar un penal, a favor de Pasto, en perjuicio del conjunto nariñense.



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto