Pasto sorprendió a Alianza y lo venció de visita

Alianza Petrolera perdió en casa contra Deportivo Pasto (0-1) en el estadio Daniel Villa Zapata, en compromiso por la fecha tres de la liga I – 2020.



El equipo aurinegro buscaba sumar la segunda victoria en condición de local frente a un equipo pastuso que había tenido un excelente comienzo de temporada.

Las primeras acciones del partido evidenciaron la iniciativa para para Deportivo Pasto. Sobre el minuto 7, el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor de Pasto, tras una falta cometida por el zaguero Víctor Moreno sobre Francisco Rodríguez. El encargado del cobro sobre el minuto 9 fue, Jeison Medina quien remató fuerte, sobre el palo mano izquierda, para convertir el uno por cero a favor del equipo pastuso.



Sobre el minuto 25 del primer tiempo, el juez central del compromiso concedió un minuto de hidratación ante la elevada temperatura y humedad del puerto petrolero.

Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial para Deportivo Pasto uno por cero, frente a un equipo petrolero que, aunque reaccionó después de recibir gol en contra no puedo concretar sobre la portería adversaria.



Para la segunda mitad, Alianza Petrolera intentaría con transiciones rápidas entre defensa y ataque, generar volumen ofensivo sobre la portería adversaria, estrategia que no funcionó del todo, tras el orden defensivo del conjunto visitante.



En el minuto 26 del segundo tiempo, el árbitro central nuevamente permite un minuto de hidratación. Ahora bien, en lo futbolístico, con el ingreso de Cristian Palomeque se buscó darle mayor movilidad en el frente de ataque al conjunto petrolero, estrategia táctica que no surtió gran efecto puesto que Pasto jugaría al contragolpe, al encontrar espacios en el área adversaria.



Culminaría el partido con la victoria uno por cero para Deportivo Pasto, un equipo práctico y efectivo. De otra parte, Alianza Petrolera, aunque reaccionó generando tres opciones de gol, no pudo concretar para llegar a convertir el tanto de la igualdad.

Síntesis

Alianza Petrolera 0 – Deportivo Pasto 1



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (5), Carlos Pérez (5), Víctor Moreno (4), Cesar Hinestroza (5), Harlin Suarez (4), Juan Mancilla (5), Jhon Hernández (5), Diego Cuadros (5), Cesar Arias (5) y Maximiliano Pérez (4). DT: César Torres.



Pasto: Diego Martínez (6), Juan Arboleda (6), Jerson Malagón (6), Leonardo Aponte (6), Jeison Medina (6), Fabio Rodríguez (6), Camilo Ayala (7), Cesar Quintero (5), Cristian Álvarez (5), Ray Vanegas (6) y Jhon Pajoy (5).

DT: Diego Corredor.



Partido: Bueno.

Goles Alianza Petrolera: No hubo.

Goles Pasto: Medina (Penal 9 PT).



Cambios Alianza Petrolera: Andrés Sarmiento (5) por Suarez (37 PT), Juan Portilla (5) por Cuadros (9 ST) y Cristian Palomeque por Arias (27 ST).



Cambios Pasto: Julián Guevara (5) por Álvarez (1 ST), Cristian Tovar (5) por Quintero (15 ST) y Feiver Mercado por Pajoy (37 ST).



Expulsados: no hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Hernández (16 PT) y Arias (9 ST).

Amonestados Pasto: Rodríguez (20 ST), Martínez (32 ST), Tovar (35 ST) y Mercado (47 ST).

Detalle: Deportivo Pasto consigue segunda victoria en Barrancabermeja enfrentando al equipo petrolero. El último triunfo fue el 29 de marzo de 2018 con marcador dos por cero.

Figura: Camilo Ayala Deportivo Pasto (7).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 900 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Oscar Gómez Flórez (7).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Barrancabermeja.