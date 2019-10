Pasto vence a Junior y se mete en la pelea 

El Deportivo Pasto, con goles de Andrey Estupiñan y Ray Vanegas, derrotó al Atlético Junior en un entretenido juego, que puso a sufrir a los aficionados, luego que Daniel Moreno del conjunto visitante empatara el compromiso en la postrimería del primer tiempo y Junior, por momentos jugando de manera táctica estaba sorprendiendo a los dirigidos de Octavio Zambrano, que consigue el primer triunfo, luego de dos empates seguidos y terminar con diez hombres por la expulsión de Vanegas, autor del gol del triunfo, por sacarse la camiseta.

En el primer tiempo no se habían acomodado al campo, un avance de Ray Vanegas le permite ingresar y al tratar de centrar, se interpone Gabriel Fuentes y el asistente Jonathan Paniagua le indica al central Carlos Betancur, sobre la detención con la mano para decretar la pena máxima y la misma que cerca de los dos minutos convierte Andrey Estupiñán para poner en ventaja a los pastusos.



En el Junior se empieza a notar el nerviosismo y lo empieza a acorralar el Pasto para llegar con alguna facilidad al pórtico de Sebastián Viera, quien durante el partido fue objeto de rechazo por parte de la afición.



A los ocho minutos Kevin Rendón vio fuera del arco a Viera y quiso sorprenderlo. Junior, aun no se adapta al terreno y siente la presión, con un Pasto muy incisivo, tratando de sorprender en todas las líneas.



Pasto sigue empujando y a los 25 minutos, Andrey Estupiñan estuvo a punto de aumentar el marcador, cuando Sebastian Viera le taponó el tiro y en el segundo intento desperdició la mejor oportunidad.



Hasta este momento el arquero pastuso Carlos Mosquera, se convierte en un admirador en el terreno de juego, al no tener muchas acciones en su pórtico, a diferencia de Viera, que le ha correspondido superar los errores de sus compañeros.

A los 31minutos, reacciona el Junior por intermedio de Daniel Moreno, quien trató de sorprender a Mosquera, sin dirección a su pórtico.



Cinco minutos después, un desplazamiento rápido de Ray Vanegas, llega hasta la raya y le envía al centro y logra detener el arquero Viera, quien saca rápido para generar un contragolpe con resultado positivo, para que Daniel Moreno, logre el empate, terminando con el dominio local.



Pasto presionó y Junior dejó que se desgasten locales, para conseguir el mejor resultado hasta el momento.



En la etapa complementaria, los dos oncenos salen con algún temor, no hay contundencia en el ataque y se limitan a tratar de llegar de manera sorpresiva, como lo sucedido a los 8 minutos cuando Andrey Estupiñán envía un tiro fuerte, para que Sebastián Viera se viera obligado a enviar al tiro de esquina.



Pasto trata de reaccionar, Junior con un esquema táctico, pudo sortear la presión local, hasta que al minuto 29 en una jugada de conjunto, se presenta una jugada en el área chica de Junior, en donde Carlos Daniel Hidalgo con potente tiro logra que Viera la suelte y Ray Vanegas atento estuvo para ampliar el marcador.



La emoción de Vanegas por haber convertido el tanto, se saca la camiseta para ser amonestado por segunda vez y salir expulsado del terreno de juego, quedando el Pasto con diez hombres.



El técnico encargado de Junior Roberto Peñaloza, al término del partido manifestó: “fue un partido difícil, complicado, se hizo el esfuerzo y no se pueden dar ventajas por la cancha, la altura, se jugó en corto, para tratar de controlar a Pasto, con el pelotazo y pelota quieta nos sorprende y perdimos el compromiso. No se pudo hacer el juego al que estamos acostumbrados y nos vamos tranquilos con las ganas de seguir luchando”.



El estratega del Deportivo Pasto, Octavio Zambrano, al finalizar el encuentro dijo: “es un equipo diferente, en formación que en momentos se excede, abusamos de la ansiedad y en varias oportunidades, no manejamos el partido. El equipo está en formación y por el momento, se busca un equipo más concentrado, la entrega es excelente, se pudo aprovechar mejor las cosas y los rivales jugaron con nuestra ansiedad”.



Carlos Betancur, el juez central del Valle, encargado de impartir justicia, no tuvo mayores inconvenientes y estuvo bien asesorado por sus líneas.



Una veintena de seguidores del Junior, arribaron al estadio Municipal de Ipiales, y minutos previos, llegaron entonando cánticos de apoyo a los tiburones.

Síntesis

Deportivo Pasto 2 / Junior 1



Deportivo Pasto: Carlos Mosquera (7); Fabian Viafara (7), Geisson Perea (6), Carlos Henao (7) y Mairon Quiñonez (6); Cristian Flórez (8), Kevin Rendón (6), Daniel Rojano (7), Felipe Ponce (7), Andrey Estupiñan (8), y Ray Vanegas (6). DT: Octavio Zambrano



Junior: Sebastián Viera (7); Gabriel Fuentes (6), Germán Mera (6), Willer Ditte (6), David Murillo (5); Luis Narváez (5), Leonardo Pico (5), James Sánchez (6), Edder Farías (6); Daniel Moreno (7), Freddy Hinestroza (6). DT: Roberto Peñaloza



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Romesh Ivey (6) por Cristian Flórez (00 ST), Víctor Giraldo (6) por Felipe Ponce (13 ST), Carlos Daniel Hidalgo por Daniel Rojano (26 ST).



Cambios en Junior: Luis González (6) por Freddy Hinestroza (13 ST), Sebastián Hernández por Leonardo Pico (34 ST),



Goles de Deportivo Pasto: Andrey Estupiñan (2 PT. De penal), Ray Vanegas (29 ST)

Goles Junior: Daniel Moreno (37 PT),

Amonestados: Felipe Ponce, Daniel Rojano, del Deportivo Pasto; Luis Narváez, Daniel Moreno, de Junior

Expulsados: Ray Vanegas por doble amarilla y sacarse la camiseta.

Detalle: En medio del partido se conoció el fallecimiento del veterano jugador ipialeño Pedro León Mora, conocido como “el buril”, para enlutar al fútbol nariñense.

Figura: Andrey Estupiñán.

Estadio: Municipal de Ipiales Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Carlos Betancur (6).



Ramiro Rosero Arteaga

Pasto