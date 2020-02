Pasto, imparable: ahora derrotó a Envigado

Con gol solitario de Ray Vanegas en el segundo tiempo, Deportivo Pasto gana su cuarto partido y logra mantenerse en el liderato de la Liga, esperando el encuentro pendiente contra el Tolima, para tener una campaña impecable en el 2020.



Y eso que terminó con diez jugadores al salir lesionado John Pajoy, que será una baja para el compromiso internacional y esperar el dictamen médico, para conocer el tiempo de incapacidad, lamentable baja.

En el primer tiempo, los dos equipos salieron con la intención de ganar el compromiso. A pesar de la pertinaz llovizna que cayó desde la tarde, los jugadores se entregaron en el terreno de juego, para conseguir los tres puntos, Pasto por seguir en línea del triunfo y Envigado por frenar a los líderes de la Liga.



A los tres minutos, Pasto trata de igualar las acciones cuando los paisas habían empezado a dominar, hasta que el conjunto de Diego Corredor logran apoderarse del balón, ante el desespero del estratega José Artestey, que desde la línea obliga a los jugadores a taponar las llegadas de Marvin Vallecilla, quien con proyección llega hasta el final y Daniel Hernández puso a gritar a los aficionados, con el sueño de conseguir el primer gol.



Luis Delgado, no tuvo mucha acción y se dedicó a mirar el partido, al contrario de su colega Santiago Londoño, obligado a proyectarse en todos los ángulos, para evitar la caída de su pórtico.



Terminó el primer tiempo a cero tantos, en un juego parejo, donde el estado físico de los dos oncenos se puso a prueba, al igual que la cancha, la cual se mantuvo intacta a pesar de la llovizna que terminó, casi al final de la primera parte.



En la fase complementaria, el Deportivo Pasto cambia de actitud ante el ingreso de John Pajoy quien al minuto ya puso en aprietos al cuidapalos Santiago Londoño quien es sorprendido por el potente tiro y la desatención de Daniel Hernández, se salva el onceno Envigado; luego ingresa Ray Vanegas, para darle un vuelco total al onceno pastuso, que como una tromba se fue sobre Londoño, hasta que al minuto 18 se registra una falta muy cerca del área chica, para que sea el recién ingresado, Vanegas para que de tiro libre logre el primer tanto para alegría los aficionados.



Pasto sigue dominando y Envigado trata de lograr el empate el que es esquivo, ante una bien formada defensa pastusa que le taponó las llegadas al marco de Luis Delgado, quien al minuto 32 es objeto de la amonestación por el juez central, al generar una confrontación con un jugador de Envigado.



A los 34 minutos Pasto queda con diez hombres, al resultar lesionado John Pajoy, quien en una carrera registra una contractura muscular. Pasto ya había efectuado los tres cambios, lo que los obliga a controlar el juego y evitar las sorpresas.



Los minutos corren y el nerviosismo se apodera de los aficionados, quienes ven como el tiempo no avanza. Pasto cierra el pórtico y obliga a Envigado a tener el balón, sin poder encontrar el lugar por donde ingresar, buscando jugadas de contragolpe, para contrarrestar el accionar envigadeño.



Los cuatro minutos que fueron adicionados, se constituyeron en un martirio, al punto que Diego Corredor solicitó a animar al equipo, los aficionados se colocaron de pie para motivar a los jugadores.



El estratega de Envigado José Arestey, dijo: “Felicito al Pasto por el juego, estuvimos bien, logran manejar el partido, con un gol a cero, intentamos con los cambios y no pudimos remontar el marcador”.



Yadir Meneses, el jugador invitado, reconoció que se jugó bien hasta la infortunada jugada del tiro libre que les cuesta el partido.



El técnico pastuso Diego Corredor dijo: “El primer tiempo fue estresante por los movimientos, esperando que Vallecilla abriera la cancha, nos faltó estar atentos en ciertas jugadas, en donde en el segundo tiempo, se logra superar el momento difícil, para conseguir el objetivo de ganar y conocíamos la forma como viene jugando Envigado. Me preocupa lo de Pajoy, pero toca superar el momento. Ahora a pensar en el partido internacional, contra Huachipato con el deseo de remontar el marcador”.



Edis Ibarguen, el invitado, dijo: “seguiremos trabajando bien, para dar más emociones, no tuve suerte en una jugada, pero al final, el resultado es lo importante”.



El vallecaucano Luis Sánchez, el encargado de impartir justicia, manejó el partido sin inconvenientes, dejando jugar, para no parar el partido.

Síntesis

Deportivo Pasto 1/ Envigado 0



Deportivo Pasto: Luis Delgado (6); Marvin Vallecilla (6), Jerson Malagón (6), Danilo Arboleda (6), Cristian Tovar (6); Kevin Rendón (6), Camilo Ayala (6), Daniel Hernández (6), César Quintero (6), Edis Ibarguen (6), y Carlos Nuñez (6). DT: Diego Corredor



Envigado: Santiago Londoño (5); Francisco Baez (5), Santiago Noreña (5), Santiago Ruiz (6) Carlos Terán (5); Iván Rojas (6), Jairo Palomino (5), Neyder Moreno (6), Yadir Meneses (6) Yeison Guzmán (6); Jorge Aguirre (6). DT: José Arestey



Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: John Pajoy (6) por Kevin Rendón (00 ST), Ray Vanegas (8) por Carlos Nuñez (9 ST), Francisco Rodríguez por César Quintero (28 ST).



Cambios en Envigado: John Durán por Jorge Aguirre (20 ST), George Saunders por Yadir Meneses (20 ST), Jean Luca Rivera por Iván Rojas (20 ST).

Goles de Deportivo Pasto: Ray Vanegas (18 ST)

Goles de Envigado: no convirtió

Amonestados: Camilo Ayala, Luis Delgado, Marvin Vallecilla, (Deportivo Pasto), Jairo Palomino (Envigado).

Expulsados: no hubo

Detalle: Una pertinaz llovizna acompañó y la asistencia fue poca a la que se estimaba llegaría a animar al equipo y el drenaje de la cancha funcionó de manera exitosa.

Figura: Ray Vanegas



Estadio: Libertad.

Asistencia: 7.500 aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (7).



RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto