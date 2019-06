Pasto ya tiene una propuesta de sede para jugar la final contra Junior

Deportivo Pasto, tras la decisión de la Dimayor de no aceptar que el juego de vuelta se disputara en Ipiales, le propuso a la entidad disputar el compromiso de vuelta con el Junior en Bogotá.

"El presidente de Pasto me manifestó verbalmente que la sede iba a ser Bogotá, pero no lo tengo por escrito todavía. Me dijo que al término de la primera final, me enviará la propuesta de la sede", dijo Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.



Según el dirigente, Óscar Casabón, presidente del Pasto, es lo más conveniente para jugar el partido de vuelta.



Dimayor, una vez decidió, el sábado, comunicar que Ipiales no podía ser la sede del juego, le dio al club nariñense un plazo de 24 horas para comunicar la ciudad en la que se disputará el compromiso crucial.



El partido de ida quedó 1-0 a favor del Junior.