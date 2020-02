Pasto anda imparable: goleó a Bucaramanga y asume el liderato parcial

Con un “concierto de buen fútbol”, el Deportivo Pasto derrotó ampliamente al Atlético Bucaramanga, un onceno que no supo entender el juego de los nariñenses y se vio doblegado en el renovado estadio Libertad, que después de un año volvió a abrir las puertas para permitir la remodelación del escenario con características internacionales.

John Pajoy fue el encargado de abrir la senda del triunfo en dos oportunidades en el primer tiempo, Feiver Mercado y Ray Vanegas en el segundo tiempo, para conseguir el tercer triunfo en línea y ponerlo en los primeros lugares de la tabla de posiciones.



En el primer tiempo, el Deportivo Pasto inició con cierta precaución y Bucaramanga se dedicó a esperar, para evitar las sorpresas dado el empuje del conjunto nariñense que en los minutos iniciales fue una tromba y encerró a los búcaros, obligados a ejercer presión y juego brusco para evitar la llegada.



A los dos minutos Daniel Hernández empezó a presagiar de que el Pasto sería superior y pierde la primera oportunidad, luego Yeison Medina quien a los siete desperdicia la oportunidad estando solo el arco de Cristian Vargas y a los 14 el goleador pastuso se ve obligado a abandonar la cancha al sufrir un desgarro en su pierna derecha, ingresando en su reemplazo Feiver Mercado.



El jugador Medina sale llorando, porque se pierde la oportunidad de ir a jugar el partido internacional contra Huachipato por la Copa Suramericana el miércoles venidero.



Pasto sigue atacando, es una tromba y Bucaramanga se ve obligado a defenderse y con juego brusco frenó el accionar de los pastusos, quienes al minuto 26 logran romper la férrea defensa, Cristian Vargas no puede detener un balón y John Pajoy logra abrir el marcador, para alegría de los casi 17 mil pastusos que asistieron al renovado estadio Libertad, llamados por la curiosidad del escenario, además para acompañar al equipo que empieza a liderar la Liga.



A los 32 minutos, se genera una falta en el medio campo y Francisco Rodríguez cobra el tiro libre y el balón llega al área chica y se presenta un entrevero para que el juez central decretara la pena máxima, la misma que convierte John Pajoy, tranquilizando al equipo que por momentos estaba errático, pero con el transcurrir de los minutos retoma el control del partido y Bucaramanga empieza a desesperarse, generándose un ligero enfrentamiento para salir amonestados Ray Vanegas y Homer Martínez.

Ya terminando la primera parte Feiver Mercado, se pierde la mejor oportunidad para ampliar el marcador.



En el complemento, no se habían ubicado en la cancha, el Pasto arremete y le permite a Feiver Mercado, para aumentar el marcador, mentiroso el resultado parcial, dado el dominio ejercido por el equipo de Diego Corredor, quien había anunciado que el equipo sería uno de los oncenos a tener en cuenta en la Liga y Copa Suramericana.

Willy Rodríguez en la raya, tuvo que aceptar la superioridad de los pastusos y los cambios no le dieron el resultado y con resignación vio cómo su equipo se desmoronó en tierras nariñenses.



A los 28 minutos del segundo tiempo, a pesar de la diferencia, Ray Vanegas no desaprovechó el pase magistral de Crístian Alvarez, para lograr el cuarto tanto, y ser un inobjetable triunfo de los pastusos, que por primera vez supera ampliamente al Bucaramanga, en el Libertad y los aficionados se emocionaron con el ole, ole en varios pasajes del compromiso.



El técnico de Atlético Bucaramanga, Willy Rodríguez, al término del cotejo dijo: “el penal que nos desequilibra frente a las intenciones de jugar a la altura de Pasto. Veníamos optimistas y Pasto nos superó de principio a fin, lo que nos obliga a pensar en el futuro. Tenemos que recuperarnos en lo que viene”.



Ruben Rojas, el jugador invitado dijo que: “jugamos un partido malo, el Pasto nos cobró y aprovechó los errores que cometimos”.



Diego Corredor, el estratega pastuso, manifestó luego del brillante triunfo, el tercero en línea, manifestó: “Se planificó el partido para generar opciones de gol, el equipo se toma confianza, se le hizo sentir la altura a Bucaramanga, lamento la lesión de Jeisson Medina y Feiver Mercado, logra cambiar el aspecto, generando una sociedad para conseguir el resultado positivo”.



Luis Delgado, el jugador invitado dijo: “Contento por obtener la victoria, para llevar la alegría a la afición y nos motivó para enfrentar el compromiso con actitud de acuerdo a lo pedido por el cuerpo técnico, seguiremos paso a paso”.



El juez central Lisandro Castillo del registro de Academia, no tuvo inconvenientes en el partido, logrando controlar el juego brusco e intervenir para evitar mayores problemas.

Síntesis

Deportivo Pasto 4 / Bucaramanga 0



Deportivo Pasto: Luis Delgado (7), Juan Arboleda (7), Jeison Malagón (7), Francisco Rodríguez (7), Danilo Arboleda (7), Marvin Vallecilla (7), Cesar Quintero (7), Daniel Hernández (7), John Pajoy (8), Ray Vanegas (7), Jeison Medina (sc) D.T.: Diego Corredor



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas (6), Germán Gutierrez (6), Gustavo Chará (6), Steve Makaka (6), Jair Palacios (5), Henry Rojas (6), Hamer Martínez (6), Brayan Castrillón (6), Ruben Rojas (6), Johan Caballero (6), Kevin Aldesanni (6). D.T.: Willy Rodríguez



Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: Feiver Mercado (7) por Jeison Medina (14 PT), Cristian Alvarez por John Pajoy (21 ST),



Cambios en Bucaramanga: Nicolás Roa (6) por Johan Caballero (00 ST), Diego Herazo (6) por Bryan Castrillón (00 ST), Ever Valencia (6) por Kevin Alesanni (10 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Johan Pajoy (26 PT y 32 PT de penal), Feiver Mercado (1 ST), Ray Vanegas (28 ST)



Goles Bucaramanga: Amonestados: Ray Vanegas, del Deportivo Pasto; Homer Martínez de Bucaramanga.



Expulsados: no hubo



Detalle: 15 meses fueron necesarios para la remodelación del estadio Libertad, tiempo que no hubo fútbol en Pasto, debiendo jugar en Ipiales todo 2019. El escenario fue motivo de una serie de cambios, para estar a la altura de los mejores estadios de Colombia. Los aficionados hambrientos de fútbol, se dieron cita para alentar al conjunto nariñense que temporalmente es líder. El comportamiento de los aficionados fue importante, conociendo la nueva cultura deportiva.



Figura: John Pajoy



Estadio: Libertad.

Asistencia: 16.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Lisandro Castillo (7).



Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO

Pasto​