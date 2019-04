Pasto acumula diez fechas sin perder: igualó 1-1 contra Patriotas

El Deportivo Pasto, volvió a la cima de los ocho, al empatar contra Patriotas a un gol, en donde los boyacenses iniciaron sorprendiendo a los nueve minutos, cuando Maico Medina logra abrir el marcador y el empate llega por accionar de Mariano Vásquez, para darle la clasificación anticipada al conjunto nariñense y con ello, la alegría de los aficionados, directivos y medios de comunicación.

En el primer tiempo, los dos equipos salieron temerosos, por el significado de los tres puntos, siendo Patriotas el primero en abrir el marcador a los nueve minutos, ante un error de Geisson Perea, luego que Daniel Millán recuperara un balón y entregara a Maicol Medina para un disparo fuerte quedando Neto Volpi descontrolado para que el balón fuera al fondo y terminar con 384 minutos sin que hubiese recibido gol, luego de Cúcuta donde fue el último tanto en contra.



A los 13 minutos, Patriotas no baja la guardia y se aproxima al pórtico pastuso, encontrando a Neto Volpi bien ubicado y con su experiencia empieza a organizar a sus compañeros de trabajo, para permitir a los nariñenses a retomar el control del partido, el que llega a los 23 minutos, cuando Ray Vanegas llega a las 18 y hace el paso a Mariano Vásquez para que convierta el gol del empate y de paso, confirmarse entre los ocho clasificados de la Liga.



A los 44 minutos, Ederson Moreno no logra impactar y queda el balón suelto y dos minutos después, Mariano Vásquez hace un pase en profundidad, para que Ray Vanegas lograra disparar y Eder Chaux se ve obligado a esforzarse y logra que el balón pegue en el vértice y salvar a Patriotas del tanto, que ya estaba cantado.



Nuevamente el Deportivo Pasto, impuso las condiciones de juego y por primera vez Eder Chaux verse obligado a jugar constantemente, ante la presión de los nariñenses, que demostraron estar en excelentes condiciones físicas y correr en todo momento, logrando taponar las salidas de los patriotas.



En el segundo tiempo, nuevamente los dos equipos salieron con precauciones, en donde Patriotas se ve obligado a volver a jugar con su arquero Eder Chaux, para que envie al centro de la cancha y Pasto lo presiona para hacerlo cometer un error.



A los once minutos, Camilo Ayala a un pase de Ray Vanegas, perdió la oportunidad de conseguir el segundo gol, cuando Chaux ya estaba vencido.



Pasto no se desespera, sigue con el mismo ímpetu de buscar el gol. A los 38 minutos un tiro libre fuerte que cobra Ray Vanegas, sorprende a Chaux, quien no lo espera y queda tendido en la cancha para ser atendido por el cuerpo médico.



A los 39 minutos Neto Volpi envía el balón y por poco logra el gol cuando Chaux se ve obligado a enviar al tiro de esquina.



El Pasto se fue con todo en procura del triunfo y en los minutos finales, logro encerrar a los Patriotas que se vieron obligados a defenderse con todo, aunque ya las aspiraciones de clasificar, se esfumaron en el estadio Municipal de Ipiales.



El entrenador de Patriotas Diego Corredor consideró que el partido fue claro en que los problemas presentados, los jugadores se entregaron y estuvieron a nivel del Deportivo Pasto, que se para bien y supo controlar, considerando que el punto es bien merecido, para convertirse en un partido de alto voltaje, tuvo errores de entrega y la mentalidad de llevarse los tres puntos y seguirá luchando hasta el final.



Alexis García el estratega pastuso manifestó que se quiso ganar, tuvo opciones de gol, llegó jugando, Patriotas un buen rival y logro estirar las líneas, dolió el gol y luego el equipo logra recuperar la identidad, con varias opciones de gol.

Pasto 1 / Patriotas 1

Deportivo Pasto: Neto Volpi (6) Mairon Quiñonez (6), José Ortiz (6), Geisson Perea (5), Fabián Viáfara (6), Ederson Moreno (6), Camilo Ayala (6), Daniel Giraldo (5), Ray Vanegas (6), Mariano Vásquez (7) y Andrey Estupiñán (6).

Cambios en Deportivo Pasto: Carlos Daniel Hidalgo por Daniel Giraldo (22 ST), Adrian Estacio por Mairon Quiñonez (43 ST).

D.T.: Alexis García



Patriotas: Eder Chaux (5); Israel Alba (5), Oscar Balanta (6), Julián Millán (6), César Hinestroza (6); Julián Buitrago (6), Fredy Salazar (6), John Arias (5), Maicol Medina (5), Daniel Mantilla (5); César Caicedo (5).

D.T.: Diego Corredor

Cambios en Patriotas: Kevin Osorio por Maicol Medina (19 ST), Cristian Barrios por Freddy Salazar (19 ST), David Castañeda por John Arias (31 ST).

Partido: intenso



Goles de Deportivo Pasto: Mariano Vásquez (23 PT),



Goles Patriotas: Maicol Medina (9 PT),



Amonestados: Andrey Estupiñán, Geisson Perea, Camilo Ayala, José Ortiz de Deportivo Pasto; Maicol Medina, César Hinestroza, Julian Millán, de Patriotas



Expulsados: no hubo.



Detalle: Los aficionados se mostraron contentos al saber que el Pasto jugará los cuadrangulares en Ipiales, desmintiendo rumores de emplear otro escenario deportivo y con mayor capacidad.



Figura: Mariano Vásquez (7).



Estadio: Municipal de Ipiales.



Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Nicolás Gallo (6).





Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Ipiales.