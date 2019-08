Pasto sigue fuerte en casa y vence al Unión Magdalena 

Con goles de Geisson Perea y Víctor Giraldo, los dos de cabeza, el Deportivo Pasto volvió a ganarle al Unión Magdalena, partido que se jugó en el estadio Municipal de Ipiales, para volverse un equipo difícil en calidad de local y seguir sumando para retornar al grupo de los ocho.

En este año, de las cuatro confrontaciones, tres ha ganado el conjunto nariñense y llega a la nada envidiable cifra de 16 partidos de invicto en calidad de local.



En el primer tiempo, el Deportivo Pasto arranca con todo, tratando de repetir la hazaña del partido anterior, pero se encontró con un Magdalena bien plantado, que trataba desde todos los lugares impedir el accionar de Carlos Daniel Hidalgo y Franco Boló, quienes con el apoyo de Roomesh Ivey, llegaron con contundencia al marco de Martín Ramírez, obligado a los seis minutos a esforzarse, luego de un potente tiro del panameño Ivey, generando un tiro de esquina.



A los 20 minutos, se presenta una jugada confusa, cuando Camilo Ayala logra impactar, derrotando a Martín Ramírez, pero se registra un reclamo generalizado del Unión Magdalena por una falta anterior y cuando el balón había pegado en el cuerpo del juez Ferney Trujillo. El gol es anulado, ante la rabia de aficionados y cuerpo técnico pastuso; tranquilidad para los bananeros, hasta que 8 minutos después, en una jugada de conjunto, Henry Rojas logra centrar para permitirle a Geisson Perea, impactar de cabeza y abrir el marcador.



Pasto trata de ampliar el marcador, comete varios errores y le permite al Unión acercarse y tomar confianza para tratar de empatar, en donde Juan Sebastián Villota es controlado y Magdalena se ve obligado a cambiar su juego, para tratar de igualar las acciones.



En segundo tiempo, Magdalena sale a proponer el juego y en los primeros minutos es el encargado de administrar el juego, no deja pensar al Pasto, hasta que logra reaccionar para imponer su ritmo al partido.



A los siete minutos, Franco Boló en jugada de velocidad se llevó a los del Unión y el panemeño Ivey, se adelantó y perdió la oportunidad de ampliar la ventaja. Segundos después, reacciona Juan Sebastián Villota y estuvo atento Carlos Bejarano, para evitar la caída.



Pasto empieza a controlar el partido, con sencillez y juego práctico, pudo desequilibrar el juego del Magdalena.



A los once minutos Alexis García envía al terreno de juego a Andrey Estupiñán en reemplazo de Carlos Daniel Hidalgo, para que empujar al equipo y a los 15 minutos con el empuje, logra que se genere una jugada, la cual es complementada por Fabían Viáfara y quien envía el balón para que sea Daniel Giraldo de cabeza, aumentar el marcador.



Pasto no baja la guardia y sigue apretando y los pocos aficionados se dan el placer de gritar el 'ole, ole, ole', para desesperar a los bananeros.



A 35 minutos, Pasto se dedicó a tratar controlar el balón, regresando el juego y el Unión empieza a sentir ese juego que lo asfixia. Trata de defenderse y evitar que le hagan más goles. Siente la altura de Ipiales. Se desorganiza y ataca sin profundidad.



El técnico Pedro Sarmiento, dijo sobre el partido: “Pasto, supo manejar el balón y esperamos que el equipo debe mejorar, falta concentración, lo que ha costado el partido. Los técnicos somos los responsables, tratamos de armar, habíamos visto lo que le pasó contra el Huila y la falta de atención, el balón fue más rápido y el jugador más lento. Toca acostumbrarse a todos los tipos de escenarios y jugar con inteligencia, para poder llegar al arco, en donde Pasto gana muy bien. Aún faltan fechas, para pensar en el descenso. Hay factores que inciden para conseguir buenos jugadores.”



Alexis García, el estratega pastuso, quien sigue dando satisfacciones a los aficionados, manifestó: “El equipo de hoy, fue equilibrado, tuvo las posibilidades de romper el cerco del Unión Magdalena; en cuanto al gol anulado, el árbitro da continuidad y era válido el gol, pero por el reglamento lo anuló. Frente al futuro del equipo, para competencias internacionales, espera que se logren los objetivos. El onceno está pidiendo más libertades, para conseguir los mejores resultados. Varios jugadores fueron golpeados y espera su recuperación para lo que viene. Aspiramos a todo, para lograr el objetivo, el sueño de ser campeones”.



Ferney Trujillo de Casanare, encargado de dirigir las acciones, generó dudas en el manejo del partido, al anular un gol, que, a decir de todos, fue legítimo para el Deportivo Pasto, pero por reglamento lo anula, luego de consultar al segundo asistente, quien le hizo caer en cuenta del error y dejó que se presenten amagos de bronca. En el segundo tiempo mejoró su actuación.

Síntesis

Deportivo Pasto 2 / Magdalena 0



Deportivo Pasto: Carlos Bejarano (7), Fabián Viáfara (7), Geisson Perea (7), Carlos Henao (7), Henry Rojas (6), Nicolás Roa (6), Víctor Giraldo (7), Camilo Ayala (7), Roomesh Ivey (7), Franco Boló (6) y Carlos Daniel Hidalgo (6). Director Técnico: Alexis García



Unión Magdalena: Martín Ramírez (6); Crístian Subero (6), Dairin Gonzáles (6), Nicolás Battiste (6) y Yulián Gómez (6); Juan Carlos Pereira (6), Jhojan Valencia (5), Fabián Cantillo (6) Luis Carlos Arias (6); Juan Sebastián Villota (6) y Ricardo Márquez (7). Director Técnico: Pedro Sarmiento



Partido: bueno

Cambios en Deportivo Pasto: Andrey Estupiñán (6) por Carlos Daniel Hidalgo (11 ST), Julián Guevara por Nicolás Roa (28 ST), Brayan Torres por Franco Boló (32 ST).



Cambios en Unión Magdalena: Daiver Vega por Fabián Cantillo (16 ST), Abel Aguilar por Luis Carlos Arias (23 ST), Roberto Hinojosa por Juan Sebastián Villota (23 ST).

Goles de Deportivo Pasto: Geisson Perea (28 PT), Víctor Giraldo (15 ST de cabeza).



Amonestados: Nicolás Roa, Víctor Giraldo, Julián Guevara, del Deportivo Pasto; Jhojan Valencia, Luis Carlos Arias, de Unión Magdalena



Expulsados: no hubo.



Detalle: No hubo hinchas del Unión Magdalena que acompañaron al equipo, en su nueva derrota en Ipiales.



Figura: Víctor Giraldo

Estadio: Municipal de Ipiales. Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Ferney Trujillo (6).



Ramiro Rosero Arteaga