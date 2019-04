Pasto sigue su camino victorioso: derrotó 1-0 a Alianza Petrolera

Con gol solitario de Éderson Moreno, sin jugar bien, el Deportivo Pasto volvió a ganar para ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones y estar muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares.

En el primer tiempo, Pasto salió con el deseo de ganar el compromiso, pero se encontró con un Alianza Petrolera dispuesto a defenderse y evitar una estruendosa goleada, teniendo como antesala la derrota sufrida por Jaguares, quienes entendieron lo difícil que es jugar en la altura.



El compromiso se tornó muy enredado en el medio campo hasta que al minuto 17 en un desborde de Mariano Vásquez logró centrar el balón, encontrando bien ubicado a Moreno para que abra el marcador, creyendo que se registraría un marcador más abultado, pero no lo fue.



A los 27 minutos, Juan Serrano el arquero petrolero, estaba ya vencido y se vio obligado a estirarse, cual largo es, para desviar el balón que iba con destino al fondo de la red.



Pasaban los minutos y no podían encontrarse los dos equipos, se enredó en el medio campo y Alianza quiso aprovechar el adormilamiento de los pastusos para llegar al pórtico de Neto Volpi, quien ya completó 310 minutos sin recibir gol y fue un espectador más.



A los 32 minutos, el técnico Torres hace un cambio al ingresar a Edwin Torres, en reemplazo de Juan Mancilla, quien estaba con tarjeta amarilla y evitó una expulsión tempranera que podría afectar a sus intereses deportivos.



En el segundo tiempo ingresó al terreno el mundialista Farid Díaz con el propósito de conseguir el empate y arrimar al equipo al pórtico de Volpi, quien seguía siendo un espectador más y cuando fue exigido, supo responder con seguridad.



A los 29 minutos, el Pasto empezó a administrar la diferencia, que sin jugar bien, estaba ganando el partido y así lo mantuvo hasta el final del partido.

Síntesis

Pasto: Neto Volpi (6), Fabián Viáfara (6), Anier Figueroa (5), Geisson Perea (6), Mairon Quiñonez (5), Jown Cardona (6), Daniel Giraldo (6), Ederson Moreno (7), Camilo Ayala (6), Andrey Estupiñán (6) y Mariano Vásquez (6).

Cambios: Ray Vanegas por Jown Cardona (21 ST), Yosimar Quiñonez por Mariano Vásquez (29 ST), Carlos Daniel Hidalgo por Daniel Giraldo (41 ST). D.T.: Alexis García.



Alianza Petrolera: Juan Serrano (6), Yhormar Hurtado (6), Carlos Perea (6), Jeisson Palacios (6) Leonardo Saldaña (6), Juan Mancilla (5), Fredy Flórez (6), Juan Ríos (6), Alexis Serna (7), César Arias (6) John Vásquez (6).

Cambios: Edwin Torres (6) por Juan Mancilla (32 pt), Farid Díaz (6) por Leonardo Saldaña (00 ST), Luciano Goycochea por Alexis Serna (21 ST).

D.T.: César Torres



Partido: regular



Goles de Deportivo Pasto: Ederson Moreno (17 PT).



Goles Alianza Petrolera: no tuvo.



Amonestados: Andrey Estupiñán, Mairon Quiñonez, Ederson Moreno (Deportivo Pasto), Juan Mancilla, Leonardo Saldaña, Farid Díaz, (Alianza Petrolera). Expulsados: no hubo.



Detalle: Por primera vez Pasto llega a 8 partidos sin perder y Neto Volpi suma 310 minutos sin recibir gol. El último fue contra Cúcuta cuando terminó 3-1 a favor de los pastuso.



Figura: Ederson Moreno



Estadio: Municipal de Ipiales.



Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (6).



RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto