Pasto demandará partido contra Patriotas por posible mala inscripción

Deportivo Pasto presentará este lunes un reclamo ante la comisión disciplinaria de la Dimayor alegando la mala inscripción de un jugador de Patriotas, en el juego de este domingo de la fecha 18 que terminó 1-1.

Según los dirigentes del Pasto, Patriotas inscribió como titular a David Casteñeda, pero este finalmente fue suplente, y el que jugó fue César Caicedo. Esta anomalía fue motivo de estudio por lo que este lunes se elevará el reclamo. Castañeda entró al minuto 77.



En declaraciones a Caracol Radio, el presidente del Pasto, Óscar Casabón, aseguró: "Uno que era titular no sale de titular y sí uno que estaba como suplente. Hay que evaluar la posibilidad de presentar la queja ante la comisión mañana mismo. Los códigos hay que cumplirlos si hay irregularidad", dijo.



Sin embargo, el dirigente aseguró que no hay claridad en los artículos así que no tienen certeza de si los puntos los podrían ganar en el escritorio. de ser así, Pasto aseguraría su clasificación. En este momento el equipo tiene 30 puntos, tras el empate contra Patriotas.



DEPORTE