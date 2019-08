Paseo del Pasto al Huila: primera victoria en Liga y por goleada

Después de seis jornadas, Deportivo Pasto logró su primera victoria en la Liga colombiana del segundo semestre del 2019 y con el grito de gol que tenían guardado se despacharon con un 4-0 sobre el Atlético Huila.

Con un contundente marcador de cuatro goles a cero, el Deportivo Pasto derrotó categóricamente al Atlético Huila, onceno que se vio sorprendido apenas iniciado el partido, cuando Carlos Daniel Hidalgo logra abrir el marcador, para luego permitirle a Geisson Perea, Nicolás Roa y Roomesh Ivey, derrotar a Diego Banguera, quien se vio sacrificado en los goles pastusos.



Jorge Luis Bernal desde la tribuna, miró como su próximo equipo a dirigir, caía en el estadio Municipal de Ipiales. Al minuto de juego Carlos Daniel Hidalgo puso a celebrar a los pocos aficionados, al convertir el primer tanto, luego de un cobro de tiro libre por parte del debutante en el estadio Municipal de Ipiales, el argentino Franco Boló, quien como si la tomara de la mano, la puso en el pie derecho del jugador pastuso, para abrir el marcador.



A los tres minutos, nuevamente Pasto se aproxima y el balón pega en el vertical izquierdo, cuando Banguera ya estaba vencido; Pasto domina y aprovecha el momento para someter a los opitas, quienes se ven acorralados desde el inicio del partido.



Huila trata de reaccionar aprovechando el error de Camilo Ayala, obligando a Carlos Bejarano a corregir y de inmediato el Pasto avanza por intermedio de Carlos Daniel Hidalgo, Daniel Giraldo y aparece Fabián Viáfara, quien con un potente tiro genera un tiro de esquina, el que cobra Daniel Giraldo y se presenta una serie de jugadas, hasta que aparece Geisson Perea, para aumentar el marcador.



Pasto sigue siendo dueño de la cancha hasta los 25 minutos, llegando con profundidad y contundencia, obligando a los huilenses a defenderse hasta con seis en la zaga.



La presencia de Franco Bolo en el terreno de juego, le dio un nuevo aire al equipo de Alexis García, quien, con una gran agilidad, puso a marchar a todos los jugadores pastusos; a los 32 minutos, Daniel Giraldo puso a temblar al cuidapalos Banguera, que vio pasar el balón por encima de su arco.



La presión del Pasto, hizo sus efectos al minuto 39, cuando se registra un tiro de esquina y nuevamente se presenta un tiro de esquina, para que sea Franco Boló el encargado del cobro y aparece en la escena Nicolás Roa, para aumentar el marcador.



Para el segundo tiempo, el Pasto sale con la intención de aumentar el marcador y el Huila trata de evitarlo, busca salir de su reducto para aproximarse al pórtico de Carlos Bejarano, quien estuvo atento a las llegadas.



A los doce minutos, baja el ritmo de juego y Pasto se limita a administrar el balón, Huila trata de pescar en el medio campo, para evitar la llegada a su pórtico.



A los 17 minutos, nuevamente el conjunto nariñense vuelve a retomar el control y el lateral derecho Fabián Viáfara, logra enviar el balón, para que sea el panameño Romessh Ivey, el que convierta el cuarto gol. Pasto quiere más y vuelve a someter al Atlético Huila que solo espera la terminación del partido.



A los 26 minutos, un error de la zaga pastusa por poco le cuesta el gol, el que desperdició Diego Echeverry.



Pasto sigue presionando el panameño Ivey, tuvo el dominio y miró a Daniel Hernández con posibilidad y estuvo a punto de conseguir el quinto tanto; el conjunto de Alexis García se mostró solido en todos los campos de juego.



Dayron Pérez, quien fuera encargado de dirigir al Atlético Huila, mientras asume la responsabilidad Jorge Luis Bernal, al hablar sobre el partido, dijo que: “la presentación no la esperaban así, hay que pensar en el futuro, hay cosas por corregir y la tarea le tocará al profesor Bernal, lograr un cambio”.



Alexis García el técnico pastuso manifestó al concluir el compromiso manifestó “que el partido fue bueno, resolvió a tiempo, se hizo una buena presentación, pudo haber más goles, se jugó mejor y permitió ver a un equipo más sólido para el futuro”.

Síntesis

Deportivo Pasto 4 - Atlético Huila 0



Deportivo Pasto: Carlos Bejarano (7); Fabián Viáfara (6), Geisson Perea (7), Carlos Henao (6) y Henry Rojas (6); Nicolás Roa (7), Víctor Giraldo (7), Camilo Ayala (7), Roomesh Ivey (7), Franco Boló (8) y Carlos Daniel Hidalgo (7).

DT: Alexis García



Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Geovanni Montes (6), Víctor Moreno (6), Jean Carlo Pestaña (6), Jhonatan Pérez (6), Diego Moreno (6), Michael López (5), Yilton Díaz (6), Harold Rivera (5), Bayron Garcés (6), Sebastián García (6).

D.T.: Dayron Pérez.



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Andrey Estupiñán (6) por Víctor Giraldo (15 ST), Ray Vanegas por Franco Boló (25 ST). Daniel Hernández por Carlos Daniel Hidalgo (29 ST)



Cambios en Atlético Huila: Diego Echeverry (6) por Sebastián García (00 ST), Jean Becerra por Michael López (16 ST),



Goles de Deportivo Pasto: Carlos Daniel Hidalgo (1 PT), Geisson Perea (23 PT), Nicolás Roa (39 PT), Roomesh Ivey (17 ST),



Goles de Atlético Huila: no hubo.



Amonestados: Franco Boló, del Deportivo Pasto; Harold Rivera, Michael López, Jhonatan Pérez, Jean Becerra8 de Atlético Huila



Expulsados: no hubo



Detalle: En la tribuna estuvo Jorge Luis Bernal observando el partido. Su queja: “aquí hace mucho frio”. Una delegación aproximada a los 30 hinchas, acompañaron al Huila.



Figura: Franco Boló



Estadio: Municipal de Ipiales.



Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (7).



Ramiro Rosero Arteaga

Para El Tiempo

Pasto