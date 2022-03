Señal Colombia

4:30 p. m. Sudamericano Sub-17 femenino: Colombia vs. Chile



Directv Sports

2:30 p. m. Sudamericano Sub-17 femenino: Perú vs. Ecuador

4:30 p. m. Sudamericano Sub-17 femenino: Colombia vs. Chile

ESPN

7:20 a. m. Premier League: Leicester vs. Leeds

9:50 a. m. Premier League: Aston Villa vs. Southampton

12:20 p. m. Premier League: Liverpool vs. West Ham

2:50 p. m. Ligue 1: Niza vs. PSG



ESPN2

9:20 a. m. Bundesliga: Hertha Berlin vs. Eintracht Frankfurt

11:50 a. m. Serie A: Roma vs. Atalanta

2:50 p. m. Liga Española: Real Madrid vs. Real Sociedad



ESPN3

7:50 a. m. Liga Española: Osasuna vs. Villarreal

9:55 a. m. MotoGP: clasificación para el GP de Catar

2:50 p. m. Copa de la Liga Argentina: San Lorenzo vs. River Plate



ESPN Extra

10 a. m. Liga Española: Espanyol vs. Getafe

12:30 Golf, PGA Tour: Arnold Palmer Invitational, tercera vuelta



Star+

8:50 a. m. Serie A: Udinese vs. Sampdoria

9:20 a. m. Bundesliga: Wolfsburgo vs. Union Berlin

9:20 a. m. Bundesliga: Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

9:20 a. m. Bundesliga: RB Leipzig vs. Freiburg

9:20 a. m. Bundesliga: Bochum vs. Greuther Furth

9:50 a. m. Premier League: Burnley vs. Chelsea

9:50 a. m. Premier League: Newcastle vs. Brighton

9:50 a. m. Premier League: Norwich vs. Brentford

9:50 a. m. Premier League: Wolverhampton vs. Crystal Palace

10:20 a. m. Fútbol de Países Bajos: PSV vs. Heracles Almelo

10:50 a. m. Ligue 1: Lens vs. Brest

12:20 p. m. Bundesliga: Stuttgart vs. Borussia Monchengladbach

2:30 p. m. Serie A: Cagliari vs. Lazio

2:50 p. m. Liga de Países Bajos: Feyenoord vs. Groningen



Win Sports

4 p. m. Copa Davis: Estados Unidos vs. Colombia

8:15 p. m. Liga: La Equidad vs. Tolima



Win Sports +

2 p. m. Liga femenina: Pereira vs. Llaneros

4:05 p. m. Liga: Junior vs. Magdalena

6:10 p. m. Liga: Cali vs. América



DEPORTES