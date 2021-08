Programación deportiva para este lunes 9 de agosto

ESPN

6 p. m. Baloncesto: Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs.



ESPN2

10 a. m. y 6 p. m. Tenis: Masters 1000 de Canadá, primera ronda.

ESPN3

3:50 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Aldosivi vs. Defensa y Justicia.

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Mellizos de Minnesota vs. Medias Blancas de Chicago



TyC Sports

1:05 p. m. Fútbol argentino, Primera Nacional: Atlanta vs. Almirante Brown.

4 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Arsenal vs. Patronato.

7:10 p. m. Fútbol argentino, Primera Nacional: Tigre vs. Gimnasia de Mendoza.



Win Sports

7:40 p. m. Fútbol, liga colombiana: Bucaramanga vs. Jaguares.



Win Sports +

5:30 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Leones vs. Boyacá Chicó.



Claro Sports

9 p. m. Fútbol, Liga MX: Pachuca vs. Atlas.



DEPORTES