Directv Sports

Canal 612

5:50 p. m. Clasificación para el Mundial de Baloncesto, Colombia vs. Brasil.

Canal 613

7:30 p. m. NBA, Chicago Bulls vs. Miami Heat.

ESPN2

2:50 p. m. Liga Española: Granada vs. Cádiz.



Win Sports

7:30 p. m. Liga colombiana: Patriotas vs. Santa Fe.



Win Sports +

3:30 p. m. Torneo de ascenso: Atlético vs. Huila.

5:30 p. m. Torneo de ascenso: Quindío vs. Boca Juniors de Cali.



Star+

2:30 p. m. Serie A: Atalanta vs. Sampdoria.

7 p. m. Liga de Ecuador: Macará vs. Orense.



DEPORTES