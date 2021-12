Directv Sports

Canal 610

8 a. m. Fútbol, Liga española: Villarreal vs. Rayo Vallecano.

12:30 p. m. Fútbol, Liga española: Betis vs. Real Sociedad.

3 p. m. Fútbol, Liga española: Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

ESPN

6:30 a. m. Fútbol, Serie A: Torino vs. Bolonia.

10:15 a. m. Fútbol, Liga española: Osasuna vs. Barcelona.

2:45 p. m. Fútbol, Serie A: inter vs. Cagliari.



ESPN2

9 a. m. Fútbol, Premier League: Leicester City vs. Newcastle.

11:30 a. m. Fútbol, Premier League: Crystal Palace vs. Everton.

8 p. m. Fútbol americano, NFL: Packers vs. Bears.



ESPN4

9:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Greuther Furth vs. Union Berlin.

11:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Eintracht Francfort vs. Bayer Leverkusen.



TyC Sports

3 p. m. Fútbol argentino: San Lorenzo vs. Newell’s Old Boys.

7:30 p. m. Fútbol argentino: Talleres vs. Independiente.



Win Sports

8 a. m. Fútbol femenino, Brasil Ladies Cup: Internacional vs. América.

12 m. Fútbol femenino, Brasil Ladies Cup: Palmeiras vs. Santos.

2:10 p. m. Liga professional de Baloncesto: Cimarrones vs. Titanes.



Win Sports+

9 a. m. Fútbol, Copa Metropolitana: Santa Fe vs. Fortaleza.

11 a. m. Fútbol, Copa Metropolitana: final Sub-15.

5 p. m. Fútbol, cuadrangulares: Alianza Petrolera vs. Millonarios.

7:30 p. m. Fútbol, cuadrangulares: América vs. Tolima.



Win Sports Online

4 p. m. Fútbol femenino, Brasil Ladies Cup: Sao Paulo vs. Ferroviaria.

8 p. m. Fútbol femenino, Brasil Ladies Cup: River Plate vs. Flamengo.



Star+

7:30 a. m. Fórmula 1 – GP Abu Dhabi.

8:20 a. m. Fútbol de Holanda: Groningen vs. Feyenoord.

8:50 a. m. Fútbol, Premier League: Brighton vs. Tottenham.

8:50 a. m. Fútbol, Premier League: Burnley vs. West Ham.

8:50 a. m. Fútbol, Serie A: Hellas Verona vs. Atalanta.

10:40 a. m. Fútbol de Holanda: Ajax vs. AZ Alkmaar.

11:50 a. m. Fútbol, Serie A: Napoli vs. Empoli.

11:50 a. m. Fútbol, Serie A: Sassuolo vs. Lazio.

2 p. m. Fútbol de Holanda: NEC vs. PSV.

2 p. m. Fútbol de Francia: PSG vs. Mónaco.



