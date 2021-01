Programación deportiva para este domingo 31 de enero

WIN SPORTS

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Besiktas vs. Trabzonspor

1:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Leones vs. Tigres

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Equidad



WIN SPORTS +

7:40 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Bucaramanga vs. Medellín

ESPN

7 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Burnley

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: West Ham vs. Liverpool

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Brighton vs. Tottenham



ESPN 2

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Alavés

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Cádiz vs. Atlético de Madrid

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Granada vs. Celta de Vigo

6:30 p. m.: FÚTBOL – ATP 250 de Melbourne: primera ronda



ESPN 3

6:30 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Spezia vs. Udinese

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Feyenoord vs. PSV

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lorient vs. PSG

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Nápoles vs. Parma

2 p. m.: GOLF – Farmers Insurance Open: ronda final



FOX SPORTS

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Atalanta vs. Lazio



FOX SPORTS 2

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Crotone vs. Génova



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Athletic Club



DEPORTES