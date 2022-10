Este domingo se juega la última fecha de la etapa de 'todos contra todos' del torneo de fútbol profesional colombiano y ese mismo día, 30 de octubre, ocho de esos encuentros podrán verse en Claro.



Según informó la compañía, desde las 4:00 p. m. se transmitirán los ocho juegos de los que saldrán los equipos que pasan a cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2022-II.



Además de los dos partidos que habitualmente se tienen dispuestos para las señales de Win Sports y Win Sports+, se verán seis encuentros adicionales en los canales propios de Claro con la producción de Win Sports.

Esos partidos, que definirán los 8 equipos que siguen en la competencia, se transmitirán en simultánea a través de los canales Red + TV, Claro Video, Claro Sports 2, Claro Música TV, Claro Música Me Gusta, Sin Límites, Win Sports y Win Sports +.



Estos son canales en vivo que están disponibles en la plataforma de streaming de Claro Video.



Así, por el canal Red+ TV, en las frecuencias 1007 | 107, se podrá ver el encuentro de Alianza Petrolera vs. Millonarios. Por Claro video, en las frecuencias 1001 | 1, se transmite el de Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira. En Claro Sports 2, frecuencias 1503 | 503, se verá el encuentro entre Santa Fe y Once Caldas. En Claro música TV, frecuencias 1157 | 157, se estará presentando Jaguares FC vs. Junior



Del mismo modo, en el canar Claro música Me Gusta, frecuencia 152, estará el encuentro Deportivo Pasto vs. Deportivo Independiente Medellín. En el canal Sin límites, frecuencia 153, se verá Cortulúa vs. Águilas Doradas. A través de Win Sports, frecuencias 1521 / 521, se transmitirá Atlético Nacional vs. La Equidad. Y en Win Sports+, frecuencias 1522 / 522, estará el partido Unión Magdalena vs. América de Cali.



Adicionalmente, los partidos Envigado vs. Deportes Tolima y Deportivo Cali vs. Patriotas se podrán ver por Win Sports +, frecuencias 1522 y 522 en la televisión de Claro, el sábado 29 de octubre, a las 4 p. m., y 6:05 p. m., respectivamente.

