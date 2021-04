Así se verá la última y definitiva fecha de la liga

La definición del grupo de los ocho y el nombre del equipo que perderá la categoría están en juego para la última fecha de la Liga BetPlay 2020-1.



Ambos temas se resolverán a la misma hora, pues la Dimayor estableció que a excepción del partido Alianza Petrolera vs Envigado, que se jugará este viernes a las 7:40 p.m., los demás compromisos serán llevados a cabo en simultaneo el domingo a las 3:30 p.m.



En cuanto a la transmisión por televisión, todos los partidos podrán verse en las diferentes plataformas de Win Sports, siendo estas Win Sports Online, plataforma de pago; el canal básico de Win Sports; Win Sports +, canal Premium y Winsports.co, página web del canal. Los partidos transmitidos en esta última plataforma serán de libre acceso.



Así se distribuirán los partidos

Win Sports Online

Todos los partidos

Canal básico Win Sports

A. Petrolera vs. Envigado

16 de abril de 2021

7:40 p.m.

Win Sports+ y básico Win Sports



Once Caldas vs. Medellín

18 de abril de 2021

3:30 p.m.

Win Sports +

América vs. Tolima

18 de abril de 2021

3:30 p.m.

WinSports.co

Millonarios vs. Cali

18 de abril de 2021

3:30 p.m.



Nacional vs. Patriotas

18 de abril de 2021

3:30 p.m.



La Equidad vs. Santa Fe

18 de abril de 2021

3:30 p.m.



Pereira vs. Pasto

18 de abril de 2021

3:30 p.m.



Boyacá Chicó vs. Jaguares

18 de abril de 2021

3:30 p.m.



Bucaramanga vs. Águilas Doradas

18 de abril de 2021

3:30 p.m.

