l campeón vigente de la liga colombiana, Deportivo Cali, tratará de levantar cabeza el domingo cuando reciba a Millonarios de Bogotá en la sexta jornada del Torneo Apertura, en la que Deportes Tolima defenderá su liderato en su visita al Jaguares de Córdoba.

Los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel son penúltimos con tres unidades y necesitan de un triunfo que les permita salir del fondo de la tabla ante un contrincante que es undécimo con ocho unidades y que vive un problema de ineficacia de cara al arco, pues apenas ha anotado dos tantos en cinco jornadas.

Juegos del sábado



Los Azucareros contarán para este partido con el debut en liga del central argentino Guillermo Burdisso, exjugador de Roma y Boca Juniors, y del lateral Christian Mafla, quienes ya jugaron sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca en el juego de ida de la final de la Superliga que igualaron 1-1 con el Deportes Tolima.



Dudamel también recuperará a Teo Gutiérrez, que cumplió una fecha de suspensión el fin de semana anterior en la derrota 1-0 contra Envigado.



Los partidos de este sábado son:

Cortuluá vs. Patriotas

La Equidad vs. Medellín

Once Caldas vs. Junior

Águilas Doradas vs. América



