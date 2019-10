Pálido empate 0-0 entre Envigado y Equidad en la fecha 18

El conjunto local tuvo un jugador de más, después del minuto 28 del primer tiempo hasta el 48 de la segunda parte, tras la expulsión del volante Matías Mier.



El primer tiempo se jugó a media máquina por parte de ambos equipos. Envigado cuando quiso acelerar la marcha produjo dos llegadas en las que inquietó el arco de La Equidad.

Estas dos oportunidades de gol para el conjunto local se vinieron a presentar después de que expulsaran al uruguayo Mier, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras meterle un codazo a Santiago Jiménez.



En el 36 lo intentó Cristian Arrieta, en una jugada en solitario, en la que desbordó por el carril derecho y cuando estuvo cerca del arco del rival pateó por un costado.

La otra llegada de Envigado, en el primer tiempo, fue a través de un tiro libre que estuvo cerca de convertirse en gol.



En la parte complementaria Envigado presionó, tuvo más el balón y produjo juego ofensivo que se transformó en cinco opciones claras de gol.



No obstante, La Equidad tuvo la primera emoción en el segundo tiempo, tras un cabezazo de John García que terminó en las manos del arquero Santiago Londoño.

Luego se produjo la seguidilla del conjunto local en el arco de La Equidad, que dejó como figura al portero Cristian Bonilla.



El inglés George Saunders tuvo dos jugadas, en los minutos 11 y 13. La primera fue un remate por encima del travesaño, mientras que la segunda fue un disparo que iba al ángulo derecho, pero que Bonilla sacó con la punta de sus guantes.



Más adelante fue Arley Rodríguez, con un remate que se fue por un costado, y le siguió Saunders con un puntazo sin potencia que controló sin dificultad el arquero Bonilla.

Alexis Zapata también tuvo una oportunidad de gol, en un tiro libre que Bonilla encajonó entre su pecho y brazos.



El conjunto bogotano vino a responder en el 32 a través de Stalin Motta, de pelota quieta, que pateó un balonazo que pasó cerca de uno de los verticales de Envigado.

Las dos últimas emociones del partido se repartieron una para cada bando. En el 39 Jairo Palomino cobró un tiro libre que pintaba para gol, pero que Bonilla borró con una atajada acertada.



Mientras que Pablo Sabbag, por poco, casi logra finalizar positivamente un contragolpe, pero su remate se fue por un costado.



Los últimos minutos fueron de mucha presión para el local, pues debía ganar este partido y no aprovechó la ventaja de un jugador de más, hasta que le expulsaron a Santiago Jiménez en el minuto 3 de reposición.



Con este resultado, Envigado llegó a 21 puntos, que lo ubican en el puesto 14 en la tabla de posiciones de la Liga II, mientras que en el descenso alcanzó 135 unidades que lo dejan en la casilla 16 y haciendo fuerza para que los rivales que están por debajo no sumen puntos este fin de semana. La Equidad, por su parte, llegó a 16 puntos, y quedó en la posición 17.



En la penúltima fecha de la Liga II, Envigado visitará a Atlético Nacional, el próximo miércoles a las 6:15 de la tarde; mientras que La Equidad, en condición de local, recibirá este martes, a las 6:00 p.m., a Jaguares de Córdoba.

Síntesis

Envigado F.C. 0 / La Equidad 0



Envigado: Santiago Londoño (7); Santiago Jiménez (6), Francisco Báez (6), Santiago Noreña (6) y Santiago Ruiz (6); Jairo Palomino (6) y George Saunders (7); Cristian Arrieta (6), Yeison Guzmán (5) y Bruno Moreira (5); Arley Rodríguez (5).

DT: José Arastey (e).



Equidad: Cristian Bonilla (7); Walmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (6), John García (6) y Andrés Murillo (6); Pablo Lima (6) y Stalin Motta (6); Matías Mier (3) y Brayner de Alba (5); Carlos Peralta (6) y Gastón Poncet (4).

DT: John Cano.



Partido: regular.

Cambios en Envigado: Alexis Zapata (6) por Santiago Ruiz (1 ST), Jonathan Estrada por George Saunders (36 ST) y Michael Gómez por Yeison Guzmán (41 ST).



Cambios en Equidad: Joan Castro por Gastón Poncet (17 ST), Juan Mahecha por Brayner de Alba (27 ST) y Pablo Sabbac por Carlos Peralta (35 ST).



Goles de Envigado: no hubo.

Goles de Jaguares: no hubo.

Amonestados: Jiménez (Envigado); Mier, Bonilla, Peralta, Arboleda, Pacheco (Equidad).

Expulsados: Matías Mier (28 PT, doble amarilla) y Santiago Jiménez (45+3 ST, doble amarilla).

Figura: Cristian Bonilla (7).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 4.500 espectadores.

Taquilla: ingreso gratuito.

Árbitro: Jorge Guzmán (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado