El partido Cali vs. Tolima sigue en vilo

El partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima de cuartos de final de la Liga sigue en vilo. La Dimayor lo había programado para este sábado 8 de mayo, pero ante la situación de orden público que vive el país, este no podría llevarse a cabo ese día.

El partido no solo no se jugaría el sábado, sino que es poco probable que se pueda disputar en Palmaseca.



Todo apunta a que el juego se reprogramaría en el estadio Pascual Guerrero, según fuentes consultadas por EL TIEMPO.



Tolima tiene también pendiente conocer la sede de su partido de Copa Sudamericana contra Emelec, que por ahora está pendiente y se jugaría este jueves. Esto impediría que el equipo pueda jugar en el torneo local el sábado, por la disposición de respetar las tres noches de descanso.



Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, informó este miércoles que “hoy tuvimos una reunión ordinaria con la Comisión Local de Fútbol, en la que se evaluó la posibilidad de realizar el partido del Deportivo Cali contra Tolima este sábado a las 5:30 de la tarde como lo difundió la Dimayor, pero en ese ejercicio y en las condiciones actuales de orden público que viven Palmira y Cali, por medio de los bloqueos, saqueos y vandalismo, está un poco complicado el tema... En este momento no se tomó ninguna decisión, las condiciones a hoy no están dadas, se citó a una próxima reunión extraordinaria mañana a las 4:00 de la tarde para evaluar", dijo.



El partido de ida lo ganó Tolima 3-0, en Ibagué.



