Casi tres años después de que los futbolistas colombianos amenazaran con entrar en paro si la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no se sentaban a negociar un compendio de peticiones presentadas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), el Ministerio del Trabajo tomó una decisión sobre la viabilidad de su reclamo colectivo.



Entre septiembre y octubre de 2019 , cerca del 70% de los jugadores del balompié local pidieron un proceso de negociación colectiva, a través de Acolfutpro, ante los dos entes que rigen el fútbol profesional en el país. 12 peticiones para buscar "mejores condiciones laborales" compusieron su pliego. Sin embargo, en su momento, la Dimayor y la FCF expresaron que no veían competencia en el reclamo por no ser los empleadores directos de los jugadores. Además, hicieron hincapié en que dicha asociación no es estrictamente una organización sindical.



Con el desarrollo de aquella tensión, el tema pasó a tomar un valor jurídico, pues la idea era definir si los jugadores podían presentar una negociación colectiva a pesar de no tener un sindicato formal. Sobre ese punto fue que se pronunció esta semana el Ministerio del Trabajo.

Lo que dijo el Ministerio

De acuerdo con la decisión que tomó el Ministerio del Trabajo, aquel paro de futbolistas sí debería ser tratado como una negociación colectiva. En ese sentido, a juicio de la cartera, las 12 peticiones de Acolfutpro sí representan a los jugadores que las radicaron por medio de Acolfutpro.



“Para este despacho está claro que el empleador directo de los futbolistas no son la Federación Colombiana de Fútbol ni la Dimayor, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social. Sin embargo, estos sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, verbo y gracia en el periodo o fecha de disfrute de vacaciones, en la programación de la jornada laboral y en materia disciplinaria”, explicó la entidad, en su decisión, sobre la viabilidad del reclamo.



Con ese veredicto, el Ministerio del Trabajo dispondría de una investigación administrativa por la supuesta negativa de la FCF y la Dimayor en el proceso de negociación.

