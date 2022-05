La situación de orden público en algunas zonas del país, producto del paro armado, también ha generado preocupación en el fútbol colombiano, debido a la seguridad de los futbolistas.

Es el caso del partido Jaguares vs. Medellín, programado para este sábado a las 8:15 p. m., en Montería, que no se llevaría a cabo, ya que el equipo antioqueño no está dispuesto a viajar a jugar ese compromiso.



"El Equipo del Pueblo informa a la hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general, que tras evaluar la situación social y de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, ha tomado la decisión institucional de no viajar a la ciudad de Montería", dice el DIM en un comunicado.



"Nos hemos comunicado con los encargados de los temas logísticos que requieren estos desplazamientos y no se puede garantizar la seguridad de la delegación. Las empresas de transporte han cesado actividades pues han sufrido graves atentados contra sus vehículos", agrega el club.



Finalmente, el Poderoso pide a la Dimayor intervenga ante esta situación anómala. "Radicaremos ante la Dimayor una comunicación oficial, buscando el trabajo conjunto para resolver la situación y encontrar una solución que no sea traumática para los dos equipos, el campeonato, pero sobre todo, para el pueblo cordobés".



Previamente, Acolfutpro le solicitó a la Dimayor que aplace el partido, debido a que no habría garantías para el desplazamiento de los futbolistas.



La no disputa del partido podría trastocar el desarrollo del campeonato, a dos fechas del final de la fase todos contra todos, ya que Jaguares está en la pelea para clasificar y, si el DIM no se presenta, podría perder los puntos, a menos que la Dimayor decida aplazar el juego.





[Institucional🔴🔵] Comunicado oficial: Viaje plantel profesional a Montería:https://t.co/qVyGKmOEtq — DIM (@DIM_Oficial) May 6, 2022

