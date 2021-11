Programación deportiva para este jueves 25 de noviembre

ESPN

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Bayer Leverkusen vs. Celtic

2:40 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Monaco vs. Real Sociedad

7:20 p. m. LPF AFA 2021 – Fecha #22 River Plate vs. Racing Club



ESPN 2

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Galatasaray vs. Olympique Marseille

2:40 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Leicester vs. Legia Varsovia



ESPN 3

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Betis vs. Ferencvaros

2:40 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 PSV vs. Sturm Graz



ESPN Extra

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Lokomotiv vs. Lazio

2:40 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Rangers vs. Sparta Praga

5:55 p. m. ESPN Extra – Brasileirao – Fecha #35 Ceará vs. Corinthians



Star +

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Rapid Viena vs. West Ham

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Midtjylland vs. Braga

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Crvena Zvezda vs. Ludogorets

12:30 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Dinamo Zagreb vs. Genk

2:40 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Olympiacos vs. Fenerbahce

2:40 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Brondby vs. Lyon

2:40 p. m. UEFA Europa League – Fecha #5 Eintracht Frankfurt vs. Royal Antwerp



Win Sports

10 a. m. Copa Davis: Francia vs. Rep. Checa

2:30 p. m. Copa Davis: Francia vs. Rep. Checa

7 p. m. Juegos Panamericanos Junior 2021: Inauguración



TyC Sports

3 p. m. Superliga Argentina: Arsenal Sarandí vs. Unión Santa Fe

5:15 p. m. Superliga Argentina: Lanús vs. Platense



DEPORTES