Papá de Faríñez habla sobre la opción del portero de ir a México

Sigue siendo una incógnita el futuro del arquero de Millonarios Wuilker Faríñez. El portero venezolano aún no reaparece con el equipo embajador y crecen los rumores sobre su salida a otra Liga, específicamente, a la mexicana.

Este lunes, la prensa de ese país publicó declaraciones del papá de Faríñez, Luis Faríñez, en las que se refiere a la opción de que el arquero vaya a las Águilas del América, equipo que busca portero para la temporada.

“Que sea lo que Dios quiera. Ojalá llegue a pasar, que es lo que todos queremos, que llegue a un gran club como el América”, aseguró el padre del arquero a ‘Tudn’, de México.



El padre del arquero venezolano dijo que por ahora “son rumores”. “Todavía no tenemos nada sobre la mesa, no hemos conversado con América, no ha llegado una oferta. Así que, mientras tanto, Wuilker seguirá con Millonarios”.



En América manejan la opción de repatriar al mexicano Guillermo Ochoa, portero de su selección y quien está en el fútbol de Bélgica (Standard Lieja).



Recientemente el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, le dijo a EL TIEMPO que por el arquero no había ninguna oferta en concreto.



Faríñez se recuperaba de una lesión con la que llegó a Millos tras la disputa de la Copa América.



