Confirman que Faríñez sí se va de Millos, rumbo a Europa

Aún los clubes no lo oficializan, pero Wuilker Faríñez saldrá de Millonarios y ya tiene definida su ida al Lens de Francia, a donde se irá en condición de préstamo.

La noticia, que se conoció durante la última semana, fue confirmada por el propio padre del portero venezolano, Luis Henrique Faríñez, a través de un mensaje en Instagram.



"Saber que no me equivoqué cuando una vez te dije: ‘Hijo, las condiciones que tienes son para llegar muy lejos, tenía la seguridad que podrías llegar en cualquier momento a Europa; era mi sueño, o nuestro sueño y gracias a Dios lo estamos logrando. Mil gracias por siempre creer en mí y te felicito por ser la gran persona y atleta que hoy eres al nivel mundial. Simplemente te amo y le pido a Cristo y a Dios mucha salud para seguir disfrutando de todos tus éxitos”, escribió en la red social.



El arquero ha sido pieza clave del equipo azul desde su llegada en el 2018. Actualmente es catalogado como el futbolista más costoso de la plantilla de Millonarios según los datos de la página especializada Transfermarkt, fijado en 4.5 millones de euros.



Millos aún no confirma la información, pero fuentes del club han dicho que hace rato el cuadro francés, que es propiedad de los mismos inversionistas del cuadro azul, quiere al portero.

Faríñez dejaría un enorme vacío en el equipo de Alberto Gamero, que sin embargo tiene a Jéfferson Martínez para que asuma el puesto.



Faríñez, arquero del seleccionado venezolano, atravesó un momento de bajo nivel antes de la pandemia que su



