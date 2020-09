DT del América asume defensa de Adrián Ramos

El técnico del América, Juan Cruz, analizó este jueves lo que piensa del partido de vuelta de la Superliga contra Junior, que se disputará este viernes. El DT aseguró que confía en su equipo, y que el objetivo es desarrollar una idea de juego y no confiarse por la ventaja que tienen, tras el 1-2 en Barranquilla. Además, defendió el trabajo del atacante Adrian Ramos.

Planteamiento: "Tenemos que tener claro que este partido es definitivo y tenemos que estar enfocados en poder sostener un nivel de juego que nos lleve al objetivo que es ganar. Los partidos son distintos y eso es lo primero. Respecto a la eficacia, se va logrando con rodaje, trabajo, entrenamiento, y no tengo duda de que si nosotros podemos tener volumen de juego alto y situaciones de gol, estas se empiezan a concretar".



(Le puede interesar: Comesaña va de frente: 'vamos a tomar riesgos para ganar el título')



Cambia el partido. "Tenemos que enfocarnos en afianzar una idea de juego, convencidos como estuvimos en Barranquilla, y los jugadores lo han demostrado, que la idea principal ha sido aceptada y bastante rápido, pero tenemos que seguir evolucionado. La ventaja es casi inexistente, hay que estar con la guardia alta".



Duván Vergara: "Sí, está con nosotros y la realidad es esa. Estamos enfocados en que pueda seguir evolucionando y si sigue mostrando lo que ha hecho esta para cosas muy importantes y mentas esté con nosotros lo seguiremos potenciando.



Rival: "No lo sé, pero no descubro nada diciendo que Junior tiene jugadores de jerarquía, como nosotros, tiene un entrenador muy sabio, lo respeto, pero nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Sabemos que la diferencia es mínima y no nos podemos confiar".



Críticas a Ramos: "No estoy de acuerdo. Adrián ha mostrado mucho protagonismo. El penal se lo hicieron a él. Su trabajo defensivo es muy importante. Tuvo posibilidades que no pudo finalizar. El protagonismo lo está teniendo, falta paciencia para concretar".

(Lea además: 'Tenemos la experiencia en remontar series': Sebastián Viera)



Propuesta: "Respetamos al rival. Estamos en proceso de buscar desarrollar una idea y no puede cambiar. Quizá el otro día en el segundo tiempo se consiguieron los goles, me da la sensación que en el primero también fuimos ofensivos".



Cambios: "La nómina hoy no es tan extensa pero es competitiva. confiamos en los jugadores. Es probable que hagamos cambios".



DEPORTES