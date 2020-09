El 'loquitas de la B' de ‘Teo’ y más insultos en el fútbol colombiano

Luego de quedarse con el título de la Superliga, Teófilo Gutiérrez, atacante y referente del Junior, volvió a ser el centro de la polémica después de realizar un 'en vivo' en su cuenta de Instagram en el que, con malas palabras y amenazas, se refirió a sus detractores.

"¿Dónde están los sapos y las sapas? Que salgan, pa’ darles garrote. Tiro y garrote les voy a dar malp... Vamos a darles tiro, el que venga pesado vamos a darle tiro, y si no les tiro los lobos hijue... pa’ que les den diente", fueron algunas de las barbaridades emitidas por Gutiérrez durante la transmisión.El jugador del Junior de Barranquilla también se refirió a sus supuestos críticos como "loquitas de la B".

Para que sigan pidiendo a Teófilo Gutiérrez para la Selección Colombia y digan que hay que separar al jugador de la persona. pic.twitter.com/NHXPIQUIjQ — Juliana Sosa Góngora (@julianasosag) September 13, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

Durante el domingo, Teo emitió un video pidiendo disculpas por sus reprochables declaraciones.

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

El futbolista colombiano ya había dado qué hablar en el fútbol argentino, pues, más allá de su rendimiento en el césped, ha destacado negativamente por fuera de las canchas.

(También le puede interesar: Los insultos y amenazas de Teo Gutiérrez en una transmisión en vivo).

El Pibe Valderrama a Acolfutpro

En agosto de 2019, el legendario excapitán de la Selección Colombia reaccionó a la solicitud de cambio de horarios hecha por a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) con declaraciones que se hicieron polémicas por el tono de las palabras utilizadas.

Entonces va a tocar hacer un estadio con aire acondicionado allá en la Costa FACEBOOK

TWITTER

​“¡Mier..., hijue...! ¿ahora no podemos jugar a las 3 de la tarde?, ¿nosotros como sí jugábamos a las 3:00 p.m.?. No saquemos excusas, ni maric...das. No he visto que ninguno se haya muerto en la Costa por jugar a las 3”.

"NO SAQUEMOS EXCUSAS"#CentralFOX | 'El Pibe' Valderrama, fiel a su estilo, planteó sarcásticamente un estadio con aire acondicionado como respuesta a las críticas por jugar antes de 3 p.m. en Colombia. pic.twitter.com/BGKvio3NVV — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 14, 2019

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

Esa no fue la única declaración polémica del exfutbolista samario.



(Puede leer también: 'Vaya a jugar que eso es lo que le falta, pa'lante': el Pibe a James).

El Pibe Valderrama a Óscar Julián Ruiz

El "pibe" Valderrama prendió la furia de los hinchas del Junio El "pibe" Valderrama prendió la furia de los hinchas del Junio El 'Pibe' mostró su desacuerdo con una decisión de un árbitro durante un partido.

En noviembre de 2007 la polémica entre Òscar Julián Ruiz y Valderrama surgió tras un incidente en el que el 'Pibe 'le mostró al árbitro un billete de 50 mil pesos y lo llamó "ladrón" tras sancionar un penalti a favor del América de Cali en el partido que le ganó 3-1 al equipo barranquillero, en el estadio Metropolitano.

"Su impotencia deportiva la desahogó conmigo, no hay otra explicación para eso", aseguró Ruiz, quien reconoció en su momento que ese había sido el incidente más bochornoso vivido durante su carrera arbitral.

"Muchas veces el público me ha 'madreado' o los jugadores me han protestado, pero en 'caliente', sin embargo, 48 horas después y ya en 'frío' que me digan ladrón, nadie, y menos un personaje de la condición del Pibe Valderrama", sostuvo quien fuera considerado como el mejor árbitro colombiano y uno de los tres mejores de Suramérica en la década de los 2000.



Y es que el término "ladrón" le dolió a Ruiz Acosta, pues aseguró que siempre ha defendido la honestidad de sus actuaciones dentro y fuera de las canchas.

No he robado ni le he quitado nada a nadie, me he equivocado muchas veces, pero nunca le he recibido dinero a nadie FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Míchel no olvida a Valderrama: 'Con el Pibe haría cosas más íntimas').

Banguero a hincha de Millonarios

En enero de este año, Millonarios fue derrotado en la primera fecha ante Deportivo Pasto.



“Yo me sentí bien. No sé el profesor (Alberto Gamero) qué vio. Quizás para él yo fui el culpable de los goles”, dijo Felipe Banguero en respuesta a su sustitución durante el partido.

#VocesAzules “Yo me sentí bien. No sé el profesor qué vio. Quizás para él yo fui el culpable de los goles” Felipe BangueroⓂ️ #VivePasionAlbiazul pic.twitter.com/OBKdDWSRG6 — Pasión Albiazul (@PasionAlbiazulO) January 27, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

Ante esta declaración, los hinchas de Millonarios se manifestaron en el perfil oficial del jugador criticándolo por su mal juego y por culpar a Gamero de haberlo sacado del partido.



"Corré más pecho frío", "Culpas a Gamero, descarado" comentó un seguidor. Además de insultarlo y decirle “ladrón” y “hampón”.

Debido al comentario, Banguero respondió de la peor manera, desatando una polémica. Banguero contestó: "Muerto de hambre hijo de pu...".

Uno le exige y vea. pic.twitter.com/LZJLkpBddE — Oscar Muñoz (@OscarDMB14) January 27, 2020

(Si nos visita. desde la app puede ver el video aquí).

(Puede leer: Los diez equipos colombianos de fútbol con más ingresos en 2019).

Hay ocasiones en las que las acciones extradeportivas dicen más que mil palabras. Un empujón, un intento de golpe e, incluso, un 'mandado a callar' terminan con desenlaces lejanos a cualquier conducta limpia en el deporte.

Pelea entre Moreno y Lucumí

La peculiar escena se produjo en octubre de 2018, cuando el partido de la decimocuarta jornada de liga (que terminó 0-0) se acercaba a su final. Dayro Moreno y Jeison Lucumí discutían acerca de quién iba a lanzar un tiro libre y, de repente, se produjo un forcejeo entre ellos para quedarse con el balón. Todo desembocó en una pelea.



Inmediatamente después, Lucumí le dio un ligero cabezazo a Moreno, quien parecía reclamarle por no dejarle lanzar el tiro libre. Ante la estupefacción de los defensas rivales, el árbitro se acercó a la vergonzosa escena y expulsó a Lucumí por agredir a su compañero.

Mal de lado y lado pero Lucumí es el que le pega a Dayro. este video (((cortesía de @DeportesRCN )) lo deja claro. pic.twitter.com/zQxvUNReos — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) October 15, 2018

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

(Además: ‘A mí me cayó el agua sucia de todos, pero yo estoy tranquilo’: Dayro).

Agresión de Comesaña a Pusineri

Cali ganó el juego con un gol del juvenil Andrés Arroyo, en el cuarto minuto de reposición, y Comesaña fue a reclamarle al árbitro Jorge Tabares. Camino al camerino, Pusineri se acercó para intentar abrazarlo. De pronto, el uruguayo se enojó, empujó a su colega y luego le lanzó un puño que no alcanzó a conectar.

Esta noche en #Colombia#DeportivoCali 2/1 #Junior por los cuartos de final de la copa Colombia.



Luego del partido Julio #Comesaña agredió a Lucas #Pusineri. pic.twitter.com/RNHCD3HBEn — Silvio Maverino (desde casa) (@mavegol) August 30, 2019

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

El uruguayo Julio Comesaña ya había tenido un antecedente en el 2006, cuando dirigía al Real Cartagena. En aquella ocasión le dio un puño al entonces técnico del Cúcuta Deportivo, Jorge Luis Pinto. Ambos fueron sancionados después de protagonizar esta polémica.

Julio Comesaña Julio Comesaña. Rifirrafe entre Pinto y Comesaña.

(También le puede interesar: Oficial: estos son los horarios de la vuelta de la Liga).

Umaña a Carreño

En el 2008, el entonces técnico del América, Diego Umaña, y el del Cali, Daniel Carreño, también protagonizaron una pelea, en un clásico que resultó muy caliente y con actos violentos entre los hinchas.



Umaña, en medio de una discusión con la terna arbitral, le lanzó un fuerte puño a Carreño, por lo que terminó siendo sancionado y multado.



Por su parte, el estratega del Cali recibió el mismo castigo.

Daniel Carreño, en el suelo luego de un golpe de Diego Umaña. Foto: Tomada de la transmisión de TV

(Puede leer también: Tolima es el nuevo líder de la Liga, tras ganar en Pasto).

Cetré a la hinchada

En noviembre de 2019, Junior logró la clasificación con una gran reacción: le sacó ventaja a Nacional (victoria local y empate visitante) y al Cúcuta lo derrotó en ambos juegos. El punto definitivo lo consiguió al igualar 2-2 contra Tolima, en Ibagué. El anotador del gol del empate decisivo fue el delantero Edwuin Cetré, quien, con la euforia de la clasificación, no se midió y arrojó un insulto de grueso calibre a los críticos.

¡“QUE SE METAN LA LENGUA POR EL &%*£$🤪”! La picante declaración de Edwuin Cetré, la figura de Junior anoche en Ibagué, mandándole un mensaje a los que no creyeron que el equipo 'Tiburón' se metía en la final. pic.twitter.com/gLkF59oZYn — Toque Sports (@ToqueSports) November 28, 2019

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

"Con todo respeto, a los que nos daban por muertos, que se metan la lengua por el cu...", dijo Cetré, generando polémica y una investigación de la Dimayor por sus declaraciones.

Jugadores del Pasto a Sebastián Viera

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga I-2019 tras vencer desde los remates desde el punto penal al Deportivo pasto. Cuando todos habían cobrado de forma clara y metieron sus cobros, la responsabilidad caía en Vanegas. Debía meter su lanzamiento para igualar la serie.Tomó el balón, pero dañó su imagen. Sebastián Viera, arquero del Junior se le acercó, y Vanegas lo mandó a callar. Se perfiló para la derecha, tomó aire y su cobro fue fuera del arco.

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

Pero el incidente no quedó ahí porque en redes sociales circuló un video de tres jugadores del Pasto en el que claramente se veía como lanzaban varios insultos al portero del cuadro tiburón.

¡AH BUENO⚽🤷🏻‍♂! Los jugadores del Deportivo Pasto también celebraron en la llegada a su ciudad y bromearon con el gesto de Ray Vanegas a Sebastián Viera. Además, hasta un insulto se llevó el arquero y capitán de Junior. #LigaAguila pic.twitter.com/Rp08uik6Fi — Toque Sports (@ToqueSports) June 14, 2019

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

Tendencias EL TIEMPO