Alberto Gamero explicó sus sensaciones tras la eliminación de Millonarios, pese a vencer al América en Bogotá.



Palabras de Gamero

Balance: "Felicitar a Torres y Duamel por la final. Millonarios salió a buscar el partido, como siempre, me le quito el sombrero a este grupo de jugadores, berracos como los llamo, que le juegan mano a mano a todos los equipos; eso es algo grande que han sembrado. Cada partido los veo más maduro, decididos, estoy orgulloso de ellos.



Hinchas: "Cuando el público aplaudía, el equipo se me desesperaba más. Para el segundo tiempo les manifesté que no jugaran con la euforia de la gente, por lo de Ibagué, pensamos poco por querer hacer las cosas rápidas. Nos costó. Debimos haber aumentado el marcador antes del penalti de ellos. Nos vamos tristes, porque queríamos ir a la final, pero felices porque competimos, hicimos la tarea y no se nos dio".



Refuerzos 2022: "El año que hicimos fue muy bueno, queríamos otra final, hicimos 88 puntos y en este momento somos el equipo con más goles. No estamos en la final por 3, 4 opciones que no metimos. Se ha planteado un estilo y los muchachos lo han asimilado bien. Lo hemos fortalecido. Tenemos un equipo casi que completo y no es un secreto que hay jugadores que quieren otros equipos. Entonces debemos mirar quiénes se van, si se van 3 que vengan 3, y reforzarnos. Buscaremos posiciones, pero lo que tenemos hoy es bueno".

La deuda

Falta de gol: "Los partidos con Tolima... Pudimos ganar y nos equivocamos. Nos faltó, la precisión. Hoy ganamos. Llegamos 15, 20 veces, hicimos dos goles. Debemos mejoras la toma de decisiones de ellos y la definición."



2022: "Nos prepararemos para la Copa Libertadores. Lo buscábamos. Seguimos convencidos de que sí podemos, esperamos ser protagonistas el año entrante y debemos buscar un título".



