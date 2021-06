'Es duro hacer dos goles en Barranquilla e irse sin puntos': Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, quedó conforme con lo hecho por su equipo en Barranquilla, aunque lamentó no poder llevarse al menos el empate.

Balance: “Una de las cosas que vi es que quisimos presionar siempre. Y la temperatura estaba alta. Vinimos a buscar el partido, a hacer gol. Es duro hacer dos goles en Barranquilla e irse sin puntos. Pero el equipo sacó valentía y ganas. El resultado es adverso, pero estamos con posibilidades e ilusión de poder remontar en Bogotá”.



Remontar: "Puse a Silva a la derecha para que me guiara a Rosales. Junior insistió por ahí, los tres goles llegan por ese costado. Para remontar, con más tranquilidad, más serenidad, en nuestra plaza, a una altura que es dura, tratar de aprovecharla. Ojalá podamos remontar".



Claves: "El primer tiempo se sintiió, tomó aire en el segundo. Primero no tuvimos reacción ni picante, pero me demostraron que podían revertir. Terminamos bien, buscando el empate, en el arco contrario, Esto es ida y vuelta, queda en Bogotá sacar la diferencia y vamos en búsqueda de la clasificación a la final".

Rosales: "Con estos muchachos el mensaje es clarito, de pronto por el desgaste, por la humedad, no era un partido malo, sol oque vi que se quedó, pero el mensaje a Rosales es que terminaron jugando sus compañeros, un equipo joven y mostraron casta. Rosales sabe que así como sale él salen Arango, Uribe. Confiamos en él y trabajará para seguir jugando".



¿Pesó la para y las bajas?: "Me voy tranquilo con lo mostrado. No es fácil jugar acá a esta hora. Con el 1-1 estuvo nivelado. El segundo tiempo fue mejor para nosotros. Llegamos. Con Márquez tuvimos para el empate. Tenemos con qué.



Uribe: "Me dijo que sintió un calambre y eso se puede superar con terapias. Ojalá lo podamos tener el domingo".



