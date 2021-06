'Tranquilidad y mesura': el mensaje de Gamero tras el paso a la final

Alberto Gamero saca pecho. Luego de una temporada muy difícil, con tanta seisones y bajas por covid.19, y en la que su Millonarios ha apostado por muchos jugadores jóvenes, finalmente está en la gran final de la Liga. Aún le falta ese paso definitivo para coronar la estrella, pero por ahora, el DT se muestra muy satisfecho por lo logrado hasta el momento, tras dejar a Junior en el camino.

(Le puede interesar: Millonarios sacó del camino a Junior y va a la final de la Liga)



En rueda de prensa, Gamero analizó el partido, lo logrado hasta ahora y lo que viene, el paso que falta para lograr la estrella.



Balance: "Para nadie es un secreto que ganado 2-0 teníamos el partido manejado. Con la expulsión, el equipo tuvo casta, jerarquía, compromiso. Nos defendimos con un rival que nos quiso abrir la cancha. Sale uno feliz de ver lo que hizo Arango, y Uribe solo arriba... Es una clasificación gracias a un proyecto que me han invitado, han creído en mí. Esto es de todos. Lo único que pido es que gocen, disfruten, y nos queda un camino más duro que es pelear el título".

Lo único que pido es que gocen, disfruten y nos queda un camino más duro que es pelear el título FACEBOOK

TWITTER



Expulsión: "Es nostalgia porque una expulsión sacó a un jugador que estaba muy bien como Ruiz. Pero teníamos que reforzar, era folclórico jugar con Silva y Ruiz. Lo vi serio pero había que modificar, siempre pensé que tenía a Uribe y Arango, que no los tocaba, pero necesitaba sacrificio, por eso Chicho va a la izquierda. García entró bien, he encontrado unos jugadores jóvenes pero con personalidad impresionante, que quieren jugar.



Directivos: "Este proyecto tuvo momentos que no iba bien, pero hoy les doy las gracias por su respaldo, sostuvieron, hubo momentos que pedían la cabeza de Gamero y me dijeron, 'no pare bolas, usted no se va'. Los técnicos tenemos la maleta lista. Pero se vio un proyecto que tiene que terminar bien, no lo hemos terminado. Tenemos 3, 4 de experiencia y puros jugadores del fútbol base. Vamos a a pelear el título.

(Lea además: Millos vs. Junior, marcado por una polémica expulsión)



Árbitro: No nos afecta porque ganamos, pero nosotros miramos, no estaba Llinás, puede haber expulsión pero no en esa posición, no teníamos suplente y preciso nos expulsan un jugador que no tenemos reemplazo. Por eso el esfuerzo fue grande. Para defenderse bien se necesita equipo, y eso fue lo que hicimos. Chicho se convirtió en marcador izquierdo, Rodriguez derecho, y Uribe pasaba la línea del balón.



Argumentos: "Vamos paso a paso, venimos bien, no estamos con desespero, he tenido un grupo muy profesional. Ayer completamos 135 entrenamientos, muchos. Y estamos a 5 entrenamientos para algo importante. Con tranquilidad, mesura y deseo de brindarle una estrella al club. Tenemos un paso por delante. Disfruten en paz. Dedicamos esto a los hinchas que murieron cuando fuimos a jugar a Barranquilla. OJalá les podamos brindar un título que lo están esperando".





DEPORTES

Más noticias de deportes

-¿Volverá James Rodríguez al Real Madrid? Esto es lo que se conoce



-Dos positivos para covid-19 en la Selección Colombia



-James Rodríguez no se guardó nada y habló de la Selección