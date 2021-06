Gamero se marcha optimista de Ibagué: 'La llave queda abierta'

Alberto Gamero admitió que el partido de Tolima en la final confundió a Millonarios, sobre todo en el primer tiempo. El DT, sin embargo, felicitó a sus jugadores por el esfuerzo y por lograr el empate 1-1 en la ida.

Balance: “Fue un partido duro, lo sabíamos, en el primer tiempo no estábamos sincronizados, nos desconcentró la estructura de ellos, el 3 con Ríos y Nieto tuvimos problemas, pero nos defendíamos bien, en el segundo tiempo con uno menos aplaudo a estos muchachos por el trabajo, un 4-4-1, nos pasó con Junior también y tuvimos dos o tres llegadas, como ellos. Pudimos empatar un partido difícil. La llave queda abierta y nos vamos contentos. El del domingo va a ser muy complicado".



Silva: “Esperar. Tenemos estos días para recuperarlo. Lo mismo García. Ojalá lo podamos tener el domingo”.



Arango: "Pensamos en lo que tenemos. Vamos a mirar de aquí al sábado quienes están aptos y tengo felicidad cuando termino con Pereira y Mojica, un extremo que era Valencia, Salazar y Abadía, me da felicidad porque estamos en una idea de metodología y modelo de juego donde hacemos el equipo corto. Ya tenemos a Paz.



Rival: "Nos presionaron. No ganamos rebotes. Es una final y ellos son aguerridos, no dejan jugar. Fuimos imprecisos al entregar el balón. Pero nos defendimos bien. Tolima buscaba el pelotazo y lo sorteamos bien. Hay que mejorar eso".





