Pablo Peirano sufre primera derrota de Santa Fe: 'Nada para reprochar en el vestuario'

Santa Fe sufrió su primera derrota del año al caer este martes de visita a La Equidad, en el estadio de Techo.

El técnico Pablo Peirano analizó el desempeño de su equipo, los errores y los aspectos para mejorar de cara al siguiente juego.

La Equidad vs. Santa Fe. Foto: Dimayor

Balance: "Las variantes, como Juan Pablo, fue con mucha subida, hizo buen trabajo como lateral. Elvis sabe jugar en la izquierda. En el primer tiempo los caminos para ser profundos entramos en el embudo de ellos, no buscamos las bandas. Un partido con pocas opciones, muy físico y trabado. Intentamos con variantes, nos vamos con las manos vacías. No queda nada para reprochar en el vestuario".



Generación: "Hay jugadores que desnivelan. Es el caso de Hugo, Jersson, Chaverra. Es algo compartido. Hay jugadores que en momentos puntuales hacen la diferencia. No es que busquemos a un jugador y si no funciona el equipo tampoco. Tenemos variantes.



Corregir: "El último tercio, el último pase, es lo más difícil. Hoy nos fue esquivo. Intentamos hasta el final. Hay que prepararse para lo que viene... Mejorar es continuo. Cada partido hay que resolver situaciones. Intentamos desde la presión, la posesión, atacar los espacios. Hay que buscar soluciones".



Extranjeros: "Con Ortiz, hay cosas que se escapan. Aguero ya tiene la habilitación. La de Rodríguez saldría esta semana. Esperamos esos detalles.



