‘Clasificar es una obligación de Santa Fe’: Pablo Peirano

Santa Fe perdió 2-3 con Millonarios, se quedó con 23 puntos y lejos de clasificar a los ocho mejores del segundo torneo del año del fútbol colombiano.

Pablo Peirano, técnico cardenal, no escurrió el bulto y fue de frente tras el juego.

(Millonarios se desquitó, ganó el clásico y dejó a Santa Fe pendiendo de un hilo)(Luis Díaz, tremendo partidazo, fue determinante en la gran victoria del Liverpool)

Muy claro

El partido: “Fue bastante parejo el primer tiempo. No tuvieron llegadas diractas, solo en barones parados. Intentamos llegar por todos los medios, pero llegó la expulsión. Luego, lo que buscamos es que el grupo no se desarmara. Me deja tranquilo para lo que viene”.



La idea tras la expulsión. “En el segundo tiempo replanteamos respecto al primero era no quedar abiertos, para que no les quedaran espacios. La idea era mantener las dos líneas apretadas, achicar los espacios, pues nos faltaba un jugador, y sacar la contra”.



El final. “teníamos que ir a buscar el partido por la necesidad y arriesgamos para ir a empatarlo. Logramos recortar el camino, pero no nos alcanzó”.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Millonarios. Foto: Sergio Acero. El Tiempo



A mejorar. “En todas las áreas. Lo que tenemos que hacer es automatizar para que los jugadores se sientan cómodos para las fases defensivas y ofensivas”.



Clasificar. “Es una obligación, es Santa Fe, después es el fútbol y la manera de conseguir los resultados. Una cosa es perder bajando los brazos y otra es hacerlo luchando. Santa Fe tiene que clasificar. No voy a poner excusas. Soy responsable de lo que pasa dentro y fuera de la cancha”.

(Millonarios le ganó el clásico a Santa Fe: vea acá los golazos del partido)