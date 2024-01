Pablo Peirano y su plan en Santa Fe: ‘El presidente contrató a los que yo quería'

Pablo Peirano tiene motivos para estar ilusionado con Santa Fe, primero, porque ha armado el equipo a su gusto y, segundo, porque está convencido de que con los jugadores que eligió Santa Fe va a cambiar la cara, va a volver a pelear y a rugir. Su desafío es construir un plantel prácticamente nuevo, y que comience a marchar cuanto antes. El jefe de la manada cardenal sueña con la estrella, aunque sabe que con sueños no se celebra: hacerlo realidad es su objetivo.

Mano a mano con Peirano

¿Cómo ha sido esta transición desde su llegada a hoy?

“Son dos etapas muy diferentes, nos tocó venir con el campeonato sobre el cierre, con ilusión de poder clasificar, no se pudo, pero me sirvió para conocer cómo estaba Santa Fe, cómo era el plantel y tomar decisiones, que fue lo que hicimos, y este nuevo año es distinto, ya que tengo la posibilidad de formar al grupo, así que estoy muy contento, ilusionado con los jugadores que llegaron, tenemos expectativa de poner a Santa Fe en lo más alto otra vez”.



Ahora sí ha tenido tiempo y autonomía para armar el equipo…

“Es un trabajo en conjunto con el presidente, con mucha observación y dedicación para acertar con los futbolistas que podían venir, no todos pudieron llegar, pero los que llegaron eligieron Santa Fe para este desafío. Así que muy conforme”.

Pablo Peirano, DT de Santa Fe.



¿Cómo fue la elección de los refuerzos?

“Con mucha observación, con conocimiento de ellos en la cancha y comportamientos afuera; conocer las características de los futbolistas, que tienen que estar identificados con la gente, con el sentir del fútbol como lo sentimos nosotros. Hubo muchos videos de análisis y el ojo del entrenador para que ese tipo de futbolistas se acoplen a lo que queremos”.



¿Cómo va el diseño de este Santa Fe 2024?

“Con la búsqueda de sociedades que se puedan conjugar en la cancha, es lo que imagino a corto plazo. Hay jugadores que regresan, que tienen bien marcado el ADN, y otros con su primera experiencia en el equipo, pero casos como Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga y Andrés Marmolejo son jugadores con experiencia que nos van a aportar mucho... Hugo (Rodallega), (Dairon) Mosquera, Millán nos van a defender muy bien en la cancha y en el vestuario”.



¿Qué necesitaba cambiar Santa Fe?

“Los que estaban antes no significa que sean malos o excelentes, es el gusto del entrenador, características que buscamos. Lo primero que tienen que demostrar es ese tipo de jugador que juegue muy bien y con entrega, que se vea esa fuerza en conjunto para buscar los partidos, con un fútbol adecuado, como nos gusta, con variantes, con dinámica, agresivo para atacar y defender, compacto, solidario, un equipo completo... Los equipos están siempre en formación, y acoplar a un plantel prácticamente nuevo no se da de un día para otro, pero con estos profesionales es más fácil”.



¿Cómo fue armar ese equipo casi nuevo?

“Es como construir una casa desde abajo, pero es lo que nos gusta, lo que nos desafía, y como ya hemos trabajado, se nota de qué están hechos. Después hay que ver la competencia, cómo se sienten, cómo se resuelven los partidos, cómo se llevan en el vestuario. El tiempo nos dirá si se hace rápido o se demora un poco más, pero estamos convencidos de que nos va a ir muy bien”.



Háblenos de los jugadores que llegaron...

“Han venido en una forma física adecuada, han llegado a tiempo. Me he llevado gratas sorpresas en la cancha, con la información que les he pasado de lo que quiero de ellos, y hay un compromiso muy fuerte. Somos conscientes de la situación del club y adónde lo queremos poner otra vez. Les ha encantado el desafío”.

El portero Marmolejo le da garantías...

"Un arquero con trayectoria, peleó el torneo hasta el final, es importante un arquero con experiencia siempre cuando tengan vigencia, Andrés la tiene así que estamos contento, nos va a ayudar mucho, y tenemos a Espitia que es de la casa y lucha por un lugar. Me gusta el arco con experiencia, es clave en un equipo grande comenzar con esa fortaleza atrás".

Daniel Torres.

Daniel Torres es cuota de gran experiencia…

“Lo conozco desde mi etapa anterior, hicimos la pretemporada y luego él se fue a otro equipo. Es un lujo volverlo a trabajar con él, una nueva etapa los dos bastante grandes y va a ser un gusto, está muy identificado con la forma la manera y la gente”.



Se quedó Rodallega, eso debe ser algo muy positivo para su idea en este Santa Fe….

“Hugo siempre aportó no solo con nosotros sino en el año, es un jugador que aporta en la cancha y afuera, con una trayectoria que lo avala, una calidad de persona, que está en los detalles y eso es importante para el entrenador, y está en total vigencia, son jugadores que te hacen crecer como entrenador”.



¿Qué deben tener los que llegaron?

"Compromiso tienen que tener porque es Santa Fe, deben tener disciplina, sentir la camiseta, sentir al grupo, defender al club, buscar el logro máximo, es lo que tenemos que hacer todos, que sean solidarios, jueguen bien, sean profesionales y se unan por el mismo objetivo, después la dinámica y la forma son variadas, pero debe estar ese compromiso, esa unión y tirar para el mismo lado".



¿Además de la nómina que ha podido cambiar Peirano en el equipo?

“Todo. No hay sesión del trabajo que no esté con componentes tácticos, más allá de trabajar el fundamento y el físico, hacemos hincapié en la zona, en los bloques, en la forma de jugar, en cómo pasar la pelota: nos gusta trabajar la globalidad para que ellos puedan resolver en la cancha. No es tan nuevo todo, tenemos una base que nos conoce desde hace dos meses y medio”.

¿Dónde queda cojo el equipo?

“Cojo no está, tenemos dos jugadores por puesto, es un equipo equilibrado; serán muchos partidos seguidos, así que todo va a ser muy cambiante... tenemos 5 o 6 juveniles preparándose y dejamos la ventana abierta para un jugador que se podrá integrar sobre el final”.



¿Está motivado?

“La motivación siempre la tengo, más allá de los momentos buenos o malos. Me siento fuerte desde todo punto de vista. Estoy mirando para adelante, con rebeldía para revertir situaciones. Estoy motivado porque pude tener mano directa en el plantel y el presidente contrató a todos lo que yo quería dentro de las posibilidades. Estoy ilusionado”.



¿Estarán a la altura de lo que espera la hinchada?

“Los perfiles están acordes para tener una comunión muy rápida con la hinchada. Depende de lo que hagamos en la cancha, los jugadores deben brindarse por completo. Tenemos la obligación de contagiar con el trabajo, y cuando la gente vea el esfuerzo y el fútbol que vamos a desplegar, que se contagien, tener esa unión es importante”.



¿Cuál es su meta?

“Posicionar a Santa Fe en lo más alto, todo está en el trabajo...”.



El faro debe ser la estrella...

“Es la ilusión más linda, lo vamos a buscar. Todos tenemos la ilusión, pero solo con ilusión no se gana, hay que construir, esforzarse y provocar las cosas; la ilusión es un alimento, pero solo con anhelar no se logra. Hay que trabajar fuerte”.





